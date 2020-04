Teleconferencia con el Gobernador Región 27 de abril de 2020 Redacción Por COLONIA BICHA

FOTO PRENSA COMUNA// TELECONFERENCIA./ Adolfo Ferrero y Omar Perotti.

COLONIA BICHA. - Desde la Comuna local se informó que el presidente comunal, Adolfo Ferrero participó de la teleconferencia realizada por el gobernador de la provincia de Santa Fe Omar Perotti junto a la mayoría de los presidentes comunales.

En el transcurso del encuentro que mantuvieron revisaron las acciones que se vienen llevando adelante para prevenir el coronavirus, sobre todo vinculado al control de ingreso y egreso de personas, como así también en el control de seguridad e higiene en todos los sectores de la comunidad en el marco del protocolo sanitario.

Así mismo quedó establecido que en el esquema para la localidad deberán armar un espacio con camas para aislamiento, mientras que el proceso es el establecido en la que deben llamar al médico del Samco, Miguel Baronetto ante cualquier síntoma, quien será el encargado de resolver la realización del hisopado y en caso de ser positivo trasladaran los pacientes al centro de atención establecido en Sunchales.

“Encontré a un gobernador muy ocupado en establecer en primer lugar todos los mecanismos de control para evitar al máximo la pandemia, insistiendo en que se cumpla la cuarentena, que se cuiden los procedimientos para quienes están habilitados para trabajar, pero al mismo tiempo nos pidió que tengamos la ambulancia en condiciones, que no falte nada para atender a la gente que pueda estar afectada por Covid-19”, comentó el presidente comunal de Colonia Bicha.

Para el área de la producción al igual que los comercios se deben establecer los protocolos, incluyendo las actividades en el campo “recalcando el gobernador que quienes no presenten el referido protocolo de actuación o no cumplan con el mismo, sufrirán el corte de energía eléctrica, insistiendo en los cuidados y que nos encarguemos de controlar que se cumplan todas las normas, como así también solicitó que hagamos control de precios para que entre todos nos cuidemos”, contó Ferrero, quien al mismo tiempo señaló que el gobierno provincial solo acompañará desde lo económico para cubrir las necesidades para atender esta pandemia.