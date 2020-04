Ofrece la posibilidad de talleres gratuitos on line del gobierno de Galicia

En reciente informe de prensa el Centro Gallego de Rafaela y Departamento Castellanos difundió información destinada a la comunidad gallega en especial y al público en general, en virtud a la misma se ofrece la oportunidad de participar de talleres de música, baile y canto gallegos en modalidad on line.Las entidades gallegas en el exterior son fundamentales tanto para preservar y difundir la cultura y tradiciones gallegas en el exterior, como para estrechar los lazos entre los gallegos que viven fuera de de la Comunidad Autónoma y los que residen en la misma.Es así que el Gobierno de Galicia ha implementado la realización de talleres on line que comienzan el 27 de abril de carácter gratuito y público, y están dirigidos no sólo los alumnos y alumnas ya existentes de cualquiera de las materias, sino también a aquellas personas que, a pesar de no tener conocimientos previos, quieran acercarse a estas disciplinas.Los talleres tradicionales son llamados Obradoiros y se realizan en los Centros Gallegos de los diferentes países y de España misma, con la presencia de profesores que viajan especialmente para reforzar las actividades lectivas que se realizan en los Centros. Dada la actual situación esto se volvió inviable y el Gobierno de Galicia implementó el concepto de aula virtual en esta Aula Galicia Aberta.Baile tradicional gallego, canto y pandereta, percusión tradicional y gaita tradicional gallega centrarán esta edición inaugural del “Aula Galicia Aberta”. La duración de estos talleres es de 2 meses.Los talleres podrán seguirse en Facebook Live Aula Galicia Aberta a las 15 horas Argentina (20 hs de España) con una hora de clase virtual y una hora para responder preguntas o dudas en los siguientes días:Canto tradicional gallego y percusión de mano; lunes (inicio 27 de abril)Percusión tradicional: Martes (inicio 28 de abril)Gaita gallega: Miércoles (inicio 29 de abril)Baile tradicional Gallego; Jueves (inicio 30 de abril)No se requiere inscripción previa.Toda la información la encontrarán en https://emigracion.xunta.gal/es/actividad/aula-galiciaaberta o directamente en la página web de Secretaría Xeral da Emigración, Galicia Aberta - https://emigracion.xunta.gal/esPor cualquier duda comunicarse por correo electrónico a la dirección [email protected] o al celular 15573568.