El medio siglo de "Treinta minutos de vida" Información General 27 de abril de 2020 Redacción Por “El oso” cumple 50 años: distintos artistas recordaron el emblemático disco Treinta minutos de vida, de Moris. Hilda Lizarazu, Miguel Cantilo, Ricardo Tapia, Leo García y Antonio Birabent conversaron sobre la importancia de este álbum para el rock nacional.

Por Gastón Calvo



El emblemático disco Treinta minutos de vida, de Moris, cumple 50 años. Editado en abril de 1970, contó con algunas de las composiciones más brillantes de nuestra música y se convirtió, con el paso de los años, en un auténtico clásico del rock argentino.

Gracias a canciones como “El oso”, “Ayer nomás” (que ya había sido grabada en 1967 por Los Gatos con algunos cambios), “Pato trabaja en una carnicería” y “Escúchame entre el ruido”, este trabajo se metió en el corazón de toda una generación.

La discográfica Sony Music acaba de publicar un vídeo para celebrar el aniversario, en el que participaron artistas de la talla de Hilda Lizarazu, Miguel Cantilo, Ricardo Tapia, Leo García y Antonio Birabent, hijo de Moris.

Lizarazu resaltó que el álbum fue grabado en un momento difícil para el país, y que fue “necesario” y “poético”; mientras que Cantilo sostuvo que el trabajo “abrió la puerta” y, por eso, le agradeció a Moris el “haber tenido la valentía de cantar esas canciones” en un contexto político tan adverso.

Por su parte, Antonio Birabent afirmó que es una placa que “sigue viva” y que, después de tantos años, ya es "como si fuese una persona. Como si fuese yo”, destacó.

Leo García y Ricardo Tapia tampoco se quedaron atrás con los elogios. El primero subrayó que Treinta minutos de vida está en “el corazón”, mientras que el cantante de La Mississippi dijo que “cambió todo”.

Mauricio “Moris” Birabent es uno de los pioneros de nuestro rock y formó parte del selecto grupo de músicos que a mediados de los ’60 caminaban por las calles de la ciudad de Buenos Aires componiendo canciones y yendo del club La Cueva hasta Plaza Francia y la pizzería La Perla de Once.

Allí desfilaron figuras como Tanguito, Miguel Abuelo, Pajarito Zaguri, Javier Martínez, Pipo Lernoud y Litto Nebbia, quienes poco tiempo después fundaron grupos como Los Beatniks, Los Gatos, Los Abuelos de la Nada y Manal.

Treinta minutos de vida fue grabado por el sello Mandioca en los estudios TNT y contó con la participación de Pappo, Claudio Gabis, Javier Martínez y Richard Green.

De los ocho temas del álbum, sin dudas hay uno que destacó, que es “El oso”. Así narró el propio Moris cómo lo compuso: “Una tarde, una maestra jardinera me pidió que le escribiera una canción para cantar con los chicos en el jardín de infantes. Tenía mi guitarra a mano y la compuse en el momento, en 10 minutos", comenzó.

Y agregó: "Argentina estaba bajo el gobierno militar de (Juan Carlos) Onganía, la situación social era muy conflictiva y en ese contexto surgía el rock nacional. Casi nadie creía que un joven de pelo largo nacido en este país pudiera ser un compositor hecho y derecho”.

La vigencia del disco se reafirmó a través de los años con las numerosas versiones de sus temas y la presencia de las canciones en películas como Tango feroz, por ejemplo. En dicho film, “El oso” fue cantado por el mencionado Antonio Birabent, hijo de Moris, quien interpretó a su padre en la cinta.

Este año, cuando se cumple exactamente medio siglo de su edición, la novedad fue la inclusión de “De nada sirve” en la serie “Narcos: México”. Sobre el final del episodio nueve de la segunda temporada, estrenada en febrero, suena esa composición. La voz de Moris asoma en una escena y vuelve durante los créditos.

En la contratapa del álbum, allá por 1970, el autor escribía lo siguiente: “Ahora que miro la lista de los temas, los veo como pedazos de un rompecabezas incompleto, que soy yo mismo. (...) Y aquí están, fieles al tiempo, separadas por algunos silencios de púa, las cosas maravillosas y malditas que he vivido y sentido, en esta minúscula era de mi existir".

Treinta minutos de vida se transformó en un “disco eterno” que ya tiene 50 años y no pierde su vigencia.



Los temas

Lado 1

1- “El oso”

2- “Ayer nomás”

3- “Pato trabaja en una carnicería”

4- “De nada sirve”

Lado 2

1- “Esto va para atrás”

2- “En una tarde de sol”

3- “El piano de Olivos”

4- “Escúchame entre el ruido”

(Artículo escrito con información brindada por Sony. El disco puede escucharse completo en Spotify).