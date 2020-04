Incertidumbre, la palabra más temida Deportes 27 de abril de 2020 Por Néstor Clivati Leer mas ...

FOTO ARCHIVO LA PELOTA. / Una vez que vuelva a rodar, el resto de las disciplinas tendrán un panorama más concreto de cuándo podrían retomar su vida cotidiana.

El camino se está poniendo pastoso y transitarlo provoca una gran fatiga, sobre todo, cuando se va deteriorando el tejido emocional que es finalmente, un gravitante factor contenedor y una gran usina de motivaciones.

Esta observación no presume de un análisis psicológico, en todo caso, liga ese recurso que parece estar escaseando y cuya renovación, no siempre depende de la voluntad de las personas o de una política sanitaria pública, a la realidad.

Somos seres comunitarios sin chances de sobrevivir con las actuales imposiciones de aislamiento.

Debo decir que escuchando a los expertos fundamentar lo que llamamos, cuarentena y su extensión indefinida en el tiempo, no admite más discrepancias que aquellas que nos presionan de forma personal y que en muchos caos, mellan esa capacidad de resistencia, pero que conceptualmente, se convierten en irreprochables.

Salvada esa prioridad, no podemos abstraernos de las fatales consecuencias que este acontecimiento de época derrama a medida que se va desgajando el calendario de este 2020; digo fatales, porque no solo la muerte física es lo irreparable, sí es menester todos los esfuerzos para evitarlas y frente a ello, no hay opciones; sin embargo, suceden a su alrededor otras muertes con infinidad de consecuencias, aparentemente, no tan visibles de momento.

Las competencias deportivas, se están apagando con una letalidad inimaginable y con ellas se extinguen parte de los mejores hábitos de habitantes de este sistema.

Si ajustamos el foco y nos remitimos a un análisis mas regional, los resultados son igualmente devastadores. Las fotos de los estadios cubiertos en nuestra ciudad, adaptados como futuros centros de aislamientos, lejos de provocar, al menos en este cronista, un alivio por la magnitud de tal previsión, me desgarra el alma.

De aquellos escenarios de épicas deportivas, a estos refugios de pandemias.

Ante este marasmo, es que la palabra incertidumbre, se para de manos frente a cualquier atisbo de esperanza y, por lo tanto, su acepción, a más de uno paraliza, acotando esos márgenes para visualizar una recuperación a tiempo.

En el fútbol se espejan el resto de las disciplinas deportivas que no encuentran excepciones en los decretos, ni consentimientos científicos, todo apunta a la inmovilidad física, a la falta de acercamiento colectivo y a demonizar aún las concentraciones menos numerosas, ergo, un golpe de Tyson en la mandíbula.

Sí nuestro deporte insignia, no consigue ese resquicio para avalar un precario regreso a los entrenamientos de los deportistas profesionales, para los cuales el cuidado de su cuerpo y su metódico protocolo, es parte de una religión, imaginemos a las otras actividades.

Es una nueva forma de gritar en el desierto.

Hace unos días los representantes de las ligas elevaron un informe de la situación territorial, al menos en el ámbito de nuestra provincia; allí se describe la magnitud del daño y los escasos recursos para revertirlos en una especie de cuenta regresiva, que no se detendrá sin la asistencia de un estado que ya no sabe que mas hacer con tantas demandas, no acude en tiempo y forma

De generadores de sueños a mendigos, así las cosas, en todas las instituciones deportivas de nuestro ámbito….

Diría el poeta “la canción es urgente” pero la dimensión de este golpe planetario es tal, que no hay recursos humanos y económicos que alcancen para compensar el impacto y mucho menos, un pronóstico confiable del que aferrarse para avizorar un leve movimiento de la rueda.

A medida que nos vamos alejando del abismo sanitario (enhorabuena), nos paramos cada vez mas cerca de la oquedad social y sus derivados.

Contemplar los intereses de todos, sensibilizarse con cada reclamo y hacer causa común con los lamentos, es inabarcable desde los lugares de poder, por mas esfuerzos que se hagan y que se declamen. Es cierto que este pensamiento no está dejando margen para que lo suavice una pizca de optimismo, sucede, que es parte del desafío, encontrarla y para ello solo el tiempo nos entregará las señales objetivas.

Mientras Sergio Marchi y Claudio Tapia, hacen apuestas sobre la mesa del futbol argentino y se miden en una pulseada tenebrosa, este Jenga Gigante, no admite que se quite una pieza más, sin que todo se derrumbe y en esa caída, estarán las estructuras mas vulnerables, que no son otras que los clubes de barrio en los cuales aprendimos historia y filosofía de vida, escuelas irremplazables.

¿Entonces, está todo perdido?. No.

Solo hay que ampliar el cuadro, salir urgente del sistema de dádivas para darle vida a una política de restructuración de las actividades deportivas. Esto nos hará nuevamente grandes y saludables para combatir con buenas defensas el avance del virus de la agonía y la incertidumbre.