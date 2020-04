“Les pedimos a los canales de aire que pongan ficción nacional” Información General 27 de abril de 2020 Redacción Por El secretario general de SAGAI destacó la importancia del derecho a la propiedad intelectual en estos tiempos que, debido a la pandemia del coronavirus, está paralizada la industria audiovisual.

La industria audiovisual se encuentra paralizada debido a la cuarentena obligatoria. Los subsidios, las clases virtuales y las funciones online de tantos actores y actrices en todo el país son insuficientes ante esta situación excepcional que, lamentablemente, pareciera que se prolongará durante un tiempo más. Imposible saber por estos días cuándo volverá el público a las salas de cine y al teatro. Lo cierto es que es un momento crítico para los artistas.

Por ese motivo, reconocidos actores como Laura Azcurra, Mercedes Morán, Violeta Urtizberea, Diego Peretti y Juan Minujín participaron de un video de SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes) para pedir que se respete el derecho de propiedad intelectual, un ingreso de suma importancia para ellos en medio de la pandemia por el coronavirus. Y en ese mismo sentido se manifestó el secretario general de la asociación, Osvaldo Santoro, quien pidió que los canales de aire emitan ficciones nacionales.

“El domingo es el Día de la Propiedad Intelectual. Estamos trabajando con vídeos y demás para aclarar este tema porque les pedimos a los canales de aire que pongan ficción nacional. La tienen grabada y no es ningún gasto para las emisoras, que tienen éxitos que fueron enormes y algunos los van a repetir, inclusive Los Simuladores, que va a ser un éxito. Eso nos permitiría a nosotros repartir a los actores, y nos daría una tranquilidad porque la plataforma web no paga”, explicó Santoro en diálogo con De caño vale doble, el ciclo que conduce Cecilio Flematti por Radio Rivadavia.

Y agregó: “Estamos en juicio con YouTube hace cinco años. Viajamos a España para conocer la ley europea que surgió el año pasado, que fue aprobada después de mucha lucha, donde todas las plataformas deben pagarle a los artistas, incluso a los editores de diarios: los periodistas también cobrarían derecho de propiedad intelectual. Debe entender la sociedad que el único recurso que hoy nos queda es la propiedad intelectual, el derecho que nos asiste de acuerdo a la ley 11.723”.

Telefe, por ejemplo, en homenaje a sus 30 años de vida, repite por estos días los primeros episodios de sus ficciones más reconocidas. Según Santoro, si se cumple con la ley estas repeticiones se traducen en ingresos para los actores “porque la emisora usufructúa su imagen e inmediatamente en el próximo reparto entran”. Asimismo, señaló: “Cuando es un canal de aire cobran más que en el cable porque el canal de aire tiene más rating y la fórmula del reparto es que cuanto más usan tu cara, para ser muy específico, más cobrás. Es la realidad”.

“Siempre digo que nuestro reparto es justo porque el que más trabaja es el que más gana, pero no es equitativo porque esa otra parte la cubre la Fundación SAGAI. Ni Francella ni yo, gracias a Dios, vamos a golpear la puerta de la Fundación para decir ‘necesito alimentos’ o remedios. Pero hay muchos actores que sí lo hacen”, dijo, sobre la asociación que tiene más de siete mil socios.

“Hoy el único recurso que tienen los actores es el reparto. Mañana creo que muchos de los actores y actrices van a recibir parte del reparto de intereses. Lo quisimos hacer lo más pronto posible para que les llegue algo de dinero en esta situación, donde no hay filmación, no hay grabación, no hay teatro ni cine”, explicó.

Sobre lo que sucederá en la industria en el mediano plazo, cuando se levante la cuarentena obligatoria, dijo: “Mi gran miedo es el que va a quedar para volver al teatro, encontrarse con gente, los pasillos, volver al cine. Va a quedar (el miedo) por un tiempo prudencial, tampoco va a durar mucho. Pero a medida que la gente va tomando confianza y no aparecen más casos, que esta historia pase a ser historia, creo que la gente va a animarse. Soy muy amigo de Carlitos Rottemberg, un tipo que conoce al dedillo de manera notable cómo funciona la actividad teatral. Él lo adelantó hace casi un mes: dijo que este año está perdido. Va a haber que volver a ensayar”.