Calleri pide por los clubes

En el marco del diálogo y colaboración permanente entre la Asociación Argentina de Tenis y el Ministerio de Turismo y Deportes, el presidente Agustín Calleri le acercó a Matías Lammens la preocupación de la institución y sus entidades afiliadas para que se revean los criterios adoptados por la Decisión Administrativa N° 591/20 (B.O. 22/4/20), de modo que permita a la mayoría de los clubes recibir el beneficio del salario complementario establecido por el Programa de Asistencia y emergencia al Trabajo y la Producción (DNU 332/20 y modificatorios).

Destacando la constante predisposición al diálogo que ha tenido el Ministro, Calleri le expresó que es prioridad para la AAT que la mayor cantidad de clubes puedan acceder al pago del salario complementario -de vital importancia para asegurar su supervivencia– y le planteó la preocupación por el criterio adoptado en la Decisión Administrativa N° 591/20 al requerir que la variación nominal de la facturación del período comprendido entre el 12/3/20 y el 12/4/20 respecto al mismo período de 2019 sea de cero o inferior a cero, es decir que las entidades no registren un incremento nominal en su facturación.

En la carta enviada, se pone de manifiesto que “la comparación anual nominal que la norma impone no contempla la inflación”; expulsando sin más del beneficio a los empleadores, en este caso los clubes, que en marzo del corriente año “registraron una facturación real inferior a la del año pasado, aunque superior en términos nominales por efectos de la inflación”. A la vez que, al considerar lo “facturado”, la norma tampoco refleja los ingresos reales de las instituciones, ya que facturado no necesariamente equivale a cobrado.

Los clubes han de ser aliados imprescindibles e inescindibles del Estado nacional, provincial y municipal en pos de recomponer el tejido y contención social. Es por eso que, poniendo de manifiesto su carácter de asociaciones civiles sin fines de lucro y la crítica situación por la que atraviesan -en su máxima expresión con el cierre impuesto por el aislamiento social obligatorio-, la AAT le solicitó al Ministro, conociendo su compromiso con los clubes, que impulse y proponga las modificaciones a la norma para que adopte un criterio que contemple la situación de las entidades deportivas asegurando su acceso al beneficio del salario complementario.