“En Rafaela, por cada enfermo de coronavirus, tenemos 25 de dengue” Locales 27 de abril de 2020 Redacción Por Así lo manifestó el concejal de Cambiemos Leonardo Viotti quien además dijo que no se puede depender de la llegada de las brigadas de nación y que hay que contar con equipamiento propio teniendo en cuenta que tal como se señala, “el dengue vino para quedarse”.

FOTO ARCHIVO CRITICO. El concejal Leonardo Viotti analizó las políticas sanitarias que está llevando a cabo el estado local en relación al dengue.

El concejal Leonardo Viotti fue crítico a la hora de analizar las políticas sanitarias llevadas a cabo por el Estado local, para reducir la cantidad de casos de dengue que hay en la ciudad. “Ahora que estamos mejor preparados para el coronavirus, debemos trabajar fuertemente contra el dengue. El Municipio debe incorporar recursos propios suficientes, para no depender de la asistencia externa”, manifestó. y señaló que “s bien el virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti no representa el mismo nivel de amenaza que la pandemia de coronavirus (aunque también puede ser fatal), sí preocupa el pronunciado incremento de los casos en todo el país y principalmente en nuestra ciudad. A nivel provincial los casos notificados de dengue son entre 7 y 10 veces superior a los informados en el mismo período del año anterior. En cuanto a la distribución de estos casos, se puede observar tres grandes focos: Reconquista, Rosario y Rafaela. En cuanto a los departamentos, hay pacientes con el virus transmitido por el Aedes aegypti en 17 de los 19. El Covid-19 se extendió, hasta el momento, por 13 departamentos”.

El edil opositor se basó al hacer este análisis en que los casos oficiales de dengue en Rafaela son 516, siendo aproximadamente el 20% del total provincial (en la provincia se confirmaron un total de 2532 casos y 3 muertos), mientras que entre las 45 localidades restantes del Departamento Castellanos suman sólo 65 infectados de dengue, al día de hoy. “Estos datos, sin dudas, muestran que en Rafaela algo se hizo mal, algo falló, alguien no hizo bien su trabajo”, indicó.

Viotti precisó que “Rafaela tiene 25 veces más casos de dengue que casos de coronavirus. Además, Rafaela representa aproximadamente el 3% del total de la población provincial (3.4 millones de habitantes), pero tiene el 20% del total de los infectados de dengue. Ante un caso informado de dengue, el Municipio procede a aplicar el protocolo de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud de la Nación, que incluye el seguimiento del paciente, y las acciones de bloqueo. Se lleva un registro local de los casos detectados, informados por los bioquímicos. Al detectar un caso positivo, la intervención se realiza en el domicilio, dicha manzana y las 8 manzanas lindantes”.

“Las brigadas que eventualmente enviara el gobierno nacional para reforzar los trabajos fumigación espacial en Rafaela, se quedan en la ciudad sólo algunos días y luego concurren a asistir a otras localidades. Con esta intervención se logra matar al mosquito adulto pero no a las larvas, las que se combaten con el descacharrado, limpieza de canaletas, limpieza de patios y terrenos. El desmalezado de los espacios públicos también es un tema importante a abordar”, advirtió el concejal.

El radical mencionó que “el pasado viernes en conferencia de prensa Eter Senn, directora regional de Salud, informó que este lunes 27 volverá a Rafaela la brigada de Nación, que quedará en la ciudad por 15 días. A su vez, el Dr, Vitaloni también informó que la presencia del mosquito disminuirá con la baja de las temperaturas. Sabemos que ante este brote de dengue, coincidiendo con la pandemia de coronavirus, el Municipio está saturado, todos los recursos disponibles no son suficientes, por eso no se logra realizar estas tareas de la manera más eficiente y la cantidad de casos sigue creciendo; por lo que debemos recurrir al pedido de ayuda a Nación, quien envía estos equipamientos para reforzar las fumigaciones espaciales”.

Además el edil dijo que “desde los sectores de la salud sostienen que el mosquito ha llegado a nuestra región para quedarse, por lo que debemos prepararnos para sufrir todos los años situaciones similares, lo que hace imperiosa la necesidad de contar con equipamiento propio constante y exclusivo”.

Finalmente el radical sostiene que “la ciudad necesita avanzar más rápidamente en el desmalezado y mantenimiento de espacios verdes. Durante estos días de cuarentena se han realizado algunos trabajos, pero falta profundizar. Podemos observar algunas plazas con pastos altos, costados de las vías que atraviesan la ciudad en la misma situación y acumulación de basura en caminos periféricos. Por suerte, el gobierno local anunció que estas tareas se retomarán normalmente desde este mismo lunes”.

Y añadió: “ante esta realidad, que supone que se mantendrá durante los próximos años, consideramos que la ciudad debería tener más brigadas propias permanentes para fumigación espacial y equipamiento que quede aquí, para poder trabajar de manera sostenida, profunda y con resultados más eficientes, sin depender de las brigadas enviadas por Nación. Esto sin dudas es una responsabilidad principalmente del gobierno provincial, y en menor medida del gobierno local, por lo que los fondos para la adquisición del equipamiento deberán ser provistos por estos”.