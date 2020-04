Chumpitaz propone instalar cámaras térmicas para detectar los síntomas Locales 27 de abril de 2020 Redacción Por El diputado provincial de Juntos por el Cambio propone instalar este sistema en aeropuertos, principales puertos de la región, terminales de colectivos y todas las reparticiones públicas de la provincia, con el principal objetivo de lograr una detección temprana de posibles síntomas de coronavirus y poder así activar los respectivos protocolos de aislamiento.

FOTO ARCHIVO GABRIEL CHUMPITAZ. El legislador elaboró una propuesta para instalar en los aeropuertos.

El legislador provincial de Juntos por el Cambio, Gabriel Chumpitaz elaboró una propuesta para instalar cámaras térmicas en aeropuertos, principales puertos de la región, terminales de colectivos y todos las reparticiones públicas de la provincia, con la premisa de lograr una detección temprana de personas con posibles síntomas de coronavirus y poder así activar los respectivos protocolos de aislamiento.

“Se trata de un sistema infrarrojo de detección rápida de temperatura corporal que analiza el calor emitido por los rostros de las personas y así poder anticipar una gran cantidad de situaciones” expuso el diputado.

Chumpitaz, especialista en materia de seguridad alegó que si bien hoy la vida es la prioridad, la economía debe reactivarse de a poco, afirmando que “el objetivo es seguir trabajando de manera conjunta en cada nodo de la provincia. También con los intendentes, con quienes hablamos a diario para ver cómo funciona el transporte de pasajeros y de carga en cada lugar”, agregó.

Esta propuesta del legislador macrista, es una réplica de casos exitosos de muchas ciudades y lugares en el mundo como Colombia, Alemania, Panamá o Japón, también en Argentina en las estaciones de Retiro, Once y Constitución, en un trabajo conjunto entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, experiencia compartida con referentes de Juntos por el Cambio de la provincia de Santa Fe días atrás por Guillermo Madero, especialista y funcionario del Ministerio de Seguridad de CABA.

“Son herramientas supletorias a la responsabilidad individual y colectiva de cuidarnos entre todos, por eso es importante que quien tenga algún síntoma o alguna duda se abstenga de viajar en transporte público y se quede en casa”, manifestó.

A su vez Chumpitaz argumentó que, “si bien estas cámaras son muy efectivas en la prevención, debemos seguir utilizando las medidas aplicadas hasta aquí: distanciamiento social, señalización, higienización, y todas las determinadas por las autoridades sanitarias”.

Asimismo el legislador del pro explicó su funcionamiento, manifestando que "la pandemia del coronavirus cambiará nuestras formas de relacionarnos y la infraestructura de los lugares públicos, donde se comenzarían a instalar cámaras térmicas. Se trata de un sistema infrarrojo que analiza el calor emitido por los rostros de las personas, sin demoras y sin interrumpir el tránsito, a través de un método no invasivo."

Por otra parte sostuvo que “la tecnología para el control de ingresos y egresos lleva varios años en el mercado, pero hoy tiene una relevancia particular. A las tarjetas inteligentes, la automatización y los datos biométricos, actualmente se suman las soluciones térmicas que permiten medir la temperatura de las personas con un margen de error de apenas 0,3 grados".

Chumpitaz concluyó: “esta muy claro que esta tecnología es complementaria, ya que el arma más efectiva para combatir la pandemia al día de hoy, es la responsabilidad colectiva y el cumplimiento de las instrucciones gubernamentales”.