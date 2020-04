Pichot quiere debatir Deportes 27 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Votación en marcha. Cuatro días para decidir el futuro del rugby mundial. Y justamente, para captar aquellos indecisos. Por eso, Agustín Pichot va al hueso y no se achica, como en su época de jugador.

Sin pelos en la lengua, lo desafió a Bill Beaumont, su principal adversario y candidato a la reelección, a un debate cara a cara. Claro que, en los tiempos que corren de confinamiento y aislamiento preventivo por la pandemia de coronavirus que mantiene paralizada toda la actividad, habrá que buscar alternativas digitales si es que el inglés acepta el reto. La idea, siempre desde su concepción, no es más que un intercambio amable de las mismas.

Todavía no hay nada definido, y los llamados boca de urna o encuestas preliminares pregonan un panorama muy parejo. De hecho, algunos resultados no oficiales otorgan ganador tanto a uno como a otro. ¿Qué cambia el horizonte?

Precisamente las preferencias nebulosas de algunas Uniones (Samoa, Estados Unidos, Gales, Rumania, etc.). Ante este complejo e incierto escenario, Pichot no dudó en convocar a Beaumont a exponer en vivo y ante la mirada de millones de amantes y seguidores de la ovalada, las perspectivas y los fundamentos para ser el próximo mandamás de la entidad madre del deporte. Claro, es tan solo un deseo. Habrá que ver qué pasa. (fuente: aplenorugby.com.ar).