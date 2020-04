Rally Argentina: el histórico triunfo de Recalde-Del Buono con el Lancia Deportes 27 de abril de 2020 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

Ver galería 1 / 4 - FOTOS ARCHIVO MAESTRO. El piloto minaclaverense al mando del Lancia Delta Integrale HF. LA DUPLA. Jorge Del Buono y Jorge Recalde saludan en el estadio Córdoba.

Ayer debió haber finalizado la cuadragésima edición del Rally Argentina, por caminos de los valles de Punilla, Calamuchita y Traslasierra, en la provincia de Córdoba.

La tradicional competencia mundialista, que es organizada por el Automóvil Club Argentino, se tuvo que posponer, al igual que la totalidad de las actividades de deporte motor que se se habían programado en el máximo nivel internacional desde que el Covid-19 fue definido como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud.

Tras correrse en Monte Carlo y Suecia las dos primeras fechas de la actual temporada con absoluta normalidad, en México se adelantó el cierre de la prueba al día sábado, para que los protagonistas de la competencia desarrollada en la Región de Guanajuato, puedan volver a sus respectivos países.

A partir de esa determinación, ya era lógico suponer que el WRC no vendría en su fecha original a nuestro país, donde se anunciaba una competencia especial, entre el 23 y el 26 de abril, la número 40 en el historial.

Hasta el momento de la interrupción del calendario, no se habían registrado ganadores repetidos, motivo por el cual se había generado una singular expectativa en este rincón del mundo, que se caracteriza, entre otros temas, justamente por la enorme convocatoria de los aficionados.

Thierry Neuville (Hyundai i20) ganó este año el Rally de Monte Carlo; Elfyn Evans (Toyota Yaris) hizo lo propio en Suecia; en tanto que Sébastien Ogier (también con Toyota Yaris) venció en México, para acceder al liderazgo del Campeonato Mundial de Pilotos.

Esta introducción nos otorga la posibilidad de trasladarnos imaginariamente a un acontecimiento histórico e irrepetible: en el año 1988 una dupla argentina, integrada por el minaclaverense Jorge Recalde (piloto) y el marplatense Jorge Del Buono (navegante), le dio la única victoria mundialista al automovilismo nacional en el WRC.

Siempre haciendo referencia a una prueba reservada a la categoría superior. Y no solo fueron los únicos compatriotas que festejaron en la especialidad, sino también los exclusivos representantes latinoamericanos en imponerse en una clasificación general absoluta.

"El Cóndor de Traslasierra", como lo llamaban al excepción piloto de Mina Clavero, formaba por entonces una dupla excepcional con "El Bicho", pero ambos sabían, en aquel lejano mes de agosto de 1988, que el rival a vencer, sería el binomio integrado por sus compañeros de equipos, los italianos Miki Biasion y Tiziano Siviero.

Sin embargo, las órdenes del equipo italiano eran claras. Al margen de los antecedentes de la dupla peninsular, que venía de triunfar en las dos ediciones previas (1986 y 1987) en nuestro país, le otorgaban una plena libertad a las tripulaciones de los Lancia Delta HF números 1 y 2.

Del Buono, un experto en la confección de las hojas de ruta, siempre dijo que "Jorge no necesitaba que le cante todas las curvas en la Pampa de Achala, porque se las conocía de memoria... no valía la pena que realice mi trabajo en esas condiciones, porque jamás cometió un error".

La lucha entre Recalde - Del Buono y Biasion - Siviero fue apasionante de principio a fin. Nunca llegaron a establecer diferencias tranquilizadoras, ni de un lado, ni del otro.

El tercer auto de la escudería italiana, a cargo del binomio Franz Wittmann - Jörg Pattermann se mantuvo expectante durante toda la competencia, en una tarea convicente, que le permitió ubicarse a menos de treinta minutos, para garantizar finalmente el triplete de Lancia en el podio levantado en el estadio "Córdoba".

Luego de una épica batalla entre los argentinos y los italianos, la victoria de Recalde y Del Buono se dio por un margen de 3m35s, respecto de quienes, al final de esa temporada, lograrían el primero de sus dos campeonatos mundiales, que revalidarían en 1989.

Una multitud aclamó aquel sábado 6 de agosto en el estadio que se había inaugurado 10 años antes, para recibir a la Copa del Mundo disputada en nuestro país en 1978 y que le otorgó el primero de sus dos títulos al fútbol argentino.

Aquel día, Jorge Recalde y Jorge Del Buono ingresaron en la historia grande de nuestro deporte motor. Un acontecimiento que hoy queremos rescatar, el día después del que debió haber finalizado la cuadragésima edición del Rally Argentina.