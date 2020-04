Qué esperan en Atlético sobre la definición de la Primera Nacional Deportes 27 de abril de 2020 Redacción Por La pandemia de coronavirus hizo cambiar todos los planes y desde AFA anunciarían mañana que se darían por finalizadas todas las categorías del fútbol argentino pero definir los ascensos de cada división en el campo de juego. Aún falta el cómo.

FOTO ARCHIVO ¿QUE PASARA?. / Mientras se aguardan anuncios oficial, por Alberdi, no ven con malos ojos que se juegue el "reducido" para determinar el ascenso a Superliga.

Por el momento son solo rumores, y borradores. Nada oficial. Lo que sí se sabe es que en las próximas horas AFA estaría anunciando lo que sucederá con el fútbol en nuestro país, en todas sus categorías. Al menos de manera tentativa, dado que la evolución de la pandemia coronavirus en el país no es algo que se pueda predecir. Todo está sujeto a COVID-19.

En Atlético de Rafaela tienen expectativas de volver a la competencia. Si bien al parecer se daría por finalizada la Copa de Superliga, los dirigentes del fútbol nacional tendrían como idea que los ascensos se definan en la cancha, y no en el escritorio.

No se conoce cuál será la modalidad para la Primera Nacional, porque se está definiendo por estas horas en calle Viamonte.

Este último sábado, el presidente Alberto Fernández volvió a extender la cuarentena obligatoria por quince días más y todo hace pensar que esta situación seguirá por un tiempo prolongado. Es por este motivo que en la AFA ya analizan cómo hacer para definir los torneos en el ascenso.

En la Primera Nacional, al ser un torneo largo (30 fechas, se jugaron 21) no hubo campeón en diciembre pasado. Uno de los rumores es darles el ascenso a Atlanta (líder zona 1 con 38 puntos, uno más que Estudiantes de Río IV) y a San Martin de Tucumán (líder zona 2 con 44 unidades, tres más que Defensores de Belgrano), por ser los primeros en las tablas. Aunque otra de las ideas que parece ir ganando 'terreno' es la de jugar un Reducido en cada zona, con los ocho mejores ubicados en cada tabla, y que los campeones de esos reducidos asciendan a la Primera División.

Dicha determinación es la que más se adecua al pensamiento expresado por los diferentes futbolistas, e incluso por el propio entrenador Walter Otta a lo largo de esta cuarentena. "Los ascensos y descensos se deben definir dentro de la cancha. Si se llega a dar de esa manera, para nosotros nacería una nueva ilusión y por ahí nos puede encontrar siendo protagonistas, peleando por el objetivo de ascender”.

En las otras categorías del ascenso, en principios, la Primera B, C y D, ascenderían Almirante Brown, Cañuelas y Liniers, respectivamente, dado que son los campeones del torneo Apertura. El segundo ascenso se dirimiría a través de un Reducido, en el que participarían los ocho mejores ubicados de la tabla general, a excepción de los equipos ya mencionados. Estos partidos serían ida y vuelta y con eliminación directa.

Algunas versiones indican que mañana podría haber una comunicación oficial desde AFA. En la "Crema" se aguarda no sólo por la cuestión deportiva, sino también por los contratos ya que a la mayoría de los futbolistas del plantel conducido por Otta se les termina el vínculo el 30 de junio y la renovación dependerá de seguir o no en competencia.