Las mejores atajadas Deportes 27 de abril de 2020

FOTO ARCHIVO INOLVIDABLE./ Con River tuvo varias en partidos definitorios.

Le pedimos al "Chelo" por las mejores atajadas que tuvo en cada club. Y en un rápido repaso por su memoria aparecieron estos recuerdos:

"Personalmente pienso que hay dos atajadas de esas distintas, una a Caruzzo en cancha de San Lorenzo por la Recopa Sudamericana, con River, y ahora acá en la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF frente a Tigres, a Gignac. Sentí algo especial, luego obviamente está el penal que le atajé a Gigliotti contra Boca en la Copa Sudamericana, y también uno al América aquí en México.

Después, para recordar alguna con los otros clubes que jugué, tengo una contra Ben Hur en cancha de Atlético, que me patea de lejos un volante izquierda que no recuerdo (NdlaR: Andrés Romero, fue en 2006), un partido que ganamos 1 a 0. Para mí esa fue una gran atajada de Atlético; después con Huracán tuve una en cancha de Argentinos contra Boca a Palermo, y en Vélez hay una a Tito Ramirez contra Godoy Cruz, que me viene a la mente".