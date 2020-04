¿Vendrá primero el heredero? Deportes 27 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO LA NACION EN FAMILIA./ Marcelo, su esposa Soledad, y los hijos Agustín, Narela y Lisandro.

Una aspiración de los futuros dirigentes de Atlético de Rafaela, cuando se realice la Asamblea General Ordinaria, es que algún día pueda regresar Barovero a la Crema.

Sobre ello, el arquero mencionó que "uno no deja de tener sueños, después hay muchas cosas que se pueden dar. Pero yo siento que, como dije en otras notas, en Atlético voy a estar en algún momento. No sé si como jugador o como venga el futuro. Pero siento eso, se verá con el tiempo. Son muchas situaciones que siempre hay que poner, uno no está solo, tengo un hijo un poco grande. Esperemos que un Barovero el próximo año esté ahí en la institución".

Por si no se entendió, su hijo Agustín también es arquero y está jugando en las inferiores de una Escuela de fútbol en Monterrey. De tal modo, es probable que en el futuro se sume a las divisiones juveniles de la Crema.