No habilitarán las salidas en "aglomerados urbanos" Nacionales 27 de abril de 2020 Redacción Por ROSARIO Y SANTA FE EN NUESTRA PROVINCIA

FOTO NOTIFE SANTA FE. Una de las ciudades encuadradas en "aglomerados urbanos".

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires no habilitarán las salidas de esparcimiento de una hora en "grandes aglomerados urbanos con circulación viral", tal como había anunciado el presidente Alberto Fernández.

"En aquellos grandes aglomerados urbanos con circulación viral, no se habilitarán las salidas de esparcimiento de una hora, y tal como expresó el Presidente en el día de ayer, el aislamiento social, preventivo y obligatorio se mantiene sin modificaciones", señalaron las mencionadas provincias en un comunicado conjunto.

En ese marco, precisaron que la decisión fue "tomada en consulta con el Gobierno Nacional", y aclararon que "en aquellas localidades con baja densidad poblacional y escasa o nula circulación viral, se permitirán las salidas de esparcimiento en las condiciones que se consensúen con las autoridades municipales".

Además, indicaron que "estas decisiones se consensuarán con los respectivos intendentes municipales de cada uno de los respectivos territorios".

Tras los anuncios del Presidente, "cada Provincia procedió a diferenciar, según las localidades y sus características, la conveniencia de aplicar el régimen para las salidas de esparcimiento de una hora".

En ese marco, indicaron que cada provincia tomó la determinación de habilitar o no las "nuevas actividades permitidas según la situación epidemiológica y demográfica".

En declaraciones al canal Todo Noticias, el gobernador correntino, Gustavo Valdés, indicó que van a "diferir la decisión por una semana" respecto a la posibilidad de realizar actividades al aire libre porque el pasado sábado detectaron "seis casos positivos" de coronavirus.

Por su parte, el gobernador santafesino, Omar Perotti, anunció que en ciudades de más de 500.000 habitantes "no habilitarán la salida de esparcimiento", por lo que en el Gran Rosario y el Gran Santa Fe "se seguirá con la situación actual" de aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus.

"Se estableció una instancia de 500.000 habitantes como definición de grandes aglomerados. El Gran Rosario y el Gran Santa Fe, son los grandes aglomerados urbanos, donde no habilitaremos la salida de esparcimiento", precisó Perotti.

El gobernador de Santa Fe indicó que "se seguirá con la situación actual, evaluando durante siete días más la evolución sanitaria".