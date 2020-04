Posible vuelta a los rings de Mike Tyson Deportes 26 de abril de 2020 Redacción Por PARA ORGANIZACIONES BENEFICAS

FOTO ARCHIVO MIKE TYSON. Realizaría algunas exhibiciones.

En las últimas semanas el ex campeón mundial de boxeo, Mike Tyson fue noticia por algunas polémicas declaraciones.

Primero, por una vieja anécdota en la que casi se toma a golpes de puño con Brad Pitt al encontrarlo con su ex esposa y después por su negocio dentro del mundo del cannabis.

Sin embargo, ahora lo es por una inesperada frase que sorprendió al mundo del boxeo. Durante una conversación por Instagram Live con el rapero T.I. el ex campeón mundial de la categoría pesados afirmó que se plantea seriamente subir nuevamente a los cuadriláteros.

El oriundo de Brooklyn confesó que tiene deseos de realizar algunas veladas benéficas para ayudar a "los indigentes o drogadictos como yo".

"Quiero ir al gimnasio y ponerme en forma para poder boxear en tres o cuatro asaltos para organizaciones benéficas y cosas así", apuntó el histórico púgil, de 53 años, durante la charla en redes sociales.

Aunque en su época de apogeo fue encarcelado por violación, tuvo una fuerte adicción a las drogas y se declaró en bancarrota en 2003, su vida en los últimos años dio un giro importante.

Tyson asegura haber encontrado la paz interior y recuperado su estabilidad económica gracias a unas buenas inversiones.

Comentó que empezó a hacer algunas sesiones de trabajos cardiovasculares en bicicleta estática y con una cinta de correr, sumado ejercicios con pesos y un entrenamiento puramente boxístico.

No obstante, Iron Mike confesó que ha sido duro volver a ponerse los guantes, que además le duele el cuerpo y siente las secuelas que le dejaron su carrera como profesional y algunos de sus excesos. "Siento como si tres tipos me hubieran pateado el trasero", remarcó.

"Quiero hacer exhibiciones de caridad, algo de dinero y ayudar a indigentes y drogadictos como yo", concluyó el boxeador más joven de la historia en lograr el cinturón mundial de los pesados, con 20 años, 4 meses y 22 días, tras derrotar a Trevor Berbick.

En total, consiguió 50 victorias, de las cuales 44 fueron por KO, en uno de los mejores récords de la historia del boxeo.



HABLO "CANELO"

Mientras aguarda por la tercera edición del combate contra el kazajo Gennady Golovkin, acordada para el 12 de septiembre, siempre y cuando la pandemia del coronavirus lo permita y ambos ganen las peleas que deberían realizar en junio, el mexicano Saúl "Canelo" Alvarez estimó la fecha de su retiro como boxeador profesional.

"El boxeo es mi vida. Mi cuerpo me pide que pelee. Sigo entrenando porque me encanta este deporte, entreno tanto si tengo una pelea como si no. ¿Retirarme? Con 36 años, para mí ése es un buen momento, 37 años como máximo", dijo "Canelo" en una entrevista con Box Aztec.

El campeón mundial de la AMB, del CMB y de la FIB de pesos medianos contó que el día de mañana se dedicará a otro deporte: el golf, su otra debilidad, además de pasar el tiempo con su familia y atender sus empresas.