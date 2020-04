Sin Copa Superliga ni descensos, así seguiría el fútbol argentino Deportes 26 de abril de 2020 Redacción Por Hay acuerdo entre los dirigentes para suspender definitivamente el certamen que había arrancado con la clasificación a las Copas tal cual como quedó y con 26 equipos en 2021. Cuando se reanude la acción, será con un torneo de transición.

FOTO ARCHIVO LOS DIRECTIVOS. / Se suspendería definitivamente la Copa Superliga y no habrá descensos.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - En medio de la pandemia por coronavirus y la incertidumbre por saber cuándo podrá volver la actividad, la AFA decidirá el próximo martes dar por finalizada la temporada de fútbol y dejar sin efecto la Copa Superliga y anular los descensos, pero sí permitir ascensos.

El próximo martes los dirigentes del fútbol argentino se reunirán de manera virtual para definir qué harán con el torneo y ver cómo seguirán las próximas dos temporadas.

Al darse por finalizada la temporada, la tabla de posiciones general tiene los puntos del torneo de la Superliga y la primera fecha de la Copa Superliga, y de esa manera se elegirán a los equipos que clasificarán a las copas internacionales la Libertadores y Sudamericana 2021.

Entre otras decisiones que tomarán los dirigentes es eliminar los descensos por dos años, además de congelarse los promedios, pero se mantendrán los ascensos y en el 2021 el torneo tendrá 26 equipos.

Para el 2022 el torneo de la máxima categoría tendrá 28 participantes y ahí sí se volverá a competir por la permanencia y se restituirán los promedios de la presente temporada.

Con esta decisión que tomará la AFA los clubes que se salvarán de caer a la Primera Nacional serían Central Córdoba de Santiago del Estero, Patronato de Paraná y Gimnasia y Esgrima La Plata.

En el mejor de los escenarios, el fútbol volvería en el mes de septiembre, aunque sin público hasta fin de año, algo que ya había anticipado el Ministro de Deportes, Matías Lammens.

Cuando el fútbol se reanude ya no existirá la Superliga, sino que se jugará bajo la tutela de la Liga Profesional, dentro de la estructura de la AFA.



Los clasificados a las copas

Como quedó establecida la tabla de posiciones hasta que se detuvo la actividad, los clasificados a la Copa Libertadores serán Boca (campeón de la Superliga), que acumuló 51 puntos, River (47), Racing (42) y Argentinos (42).

En tanto que a la Copa Sudamericana irán Vélez (39), San Lorenzo (39), Newell’s (38), Talleres (37), Defensa y Justicia (36) y Lanús (36), que terminaron entre el quinto y el décimo puesto.

Otro tema que queda pendiente es saber si se jugará o no la Copa Argentina, debido a lo apretado del calendario, y en ese sentido -de no disputarse- los cupos correspondientes a la Libertadores y la Sudamericana serían para Vélez (39) –quinto puesto- y Central (36) –undécimo-, respectivamente.



Los ascensos

Lo que también se definirá es la manera en que ascenderán los equipos de la Primera Nacional, y en ese sentido, si bien los dirigentes quieren que se definan en la cancha, las fechas disponibles también serían un obstáculo.

De darse por concluido el torneo de ascenso, tal y como quedó "congelado" por la llegada de la pandemia, ascenderían el puntero de la Zona 1, que es Atlanta, y el de la Zona 2, San Martín de Tucumán.