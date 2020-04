Nuevas fechas tentativas para correrse en Le Mans Deportes 26 de abril de 2020 Redacción Por AHORA SE HABLA DE OCTUBRE O NOVIEMBRE

PRENSA WEC EDICION 2019. Los protagonistas de las últimas "24 Horas de Le Mans".

Por la difícil situación que provoca el coronavirus en todo el mundo, las "24 Horas de Le Mans" fueron pospuestas de su fecha original de junio al mes de septiembre, a realizarse entre los días 19 y 20.

Hasta el momento no está previsto alterar esa fecha, pero aún no se sabe con certeza cómo será la situación mundial por esos días.

Por esta razón, Pierre Fillon, el presidente del Automóvil Club de l'Ouest, dijo que está dispuesto a organizar el evento hasta noviembre, aunque fuera con o sin espectadores en las tribunas.

"Por supuesto, si a finales de julio las autoridades nos dicen que es imposible correr en septiembre, podríamos organizar la carrera en octubre o noviembre. No será la misma competencia a la que todos estamos acostumbrados, pero somos profesionales y tenemos excelentes pilotos. ¡Durante el año pasado corrimos en Spa-Francorchamps en la nieve!", subrayó Fillon.

Gerard Neveu, director general del Campeonato Mundial de Resistencia, a su turno, sostuvo: "Le Mans es claramente el pilar central de todos los programas deportivos. No se la puede tomar como una carrera ordinaria, Le Mans es Le Mans".