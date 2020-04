Cristina dijo que "nadie podrá cuestionar" sesiones virtuales Nacionales 26 de abril de 2020 Redacción Por TRAS LA ACORDADA DE LA CORTE

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La vicepresidenta, Cristina Kirchner, destacó ayer que "el Congreso ya puede sesionar virtualmente" y remarcó que "nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de las leyes", tras el rechazo de la Corte Suprema al planteo que había realizado para determinar la constitucionalidad de ese esquema de trabajo legislativo.

"¡Listo! Salió el fallo de la Corte. El Congreso de la Nación ya puede sesionar virtualmente", celebró la titular del Senado. A través de su cuenta de Twitter, la ex jefa de Estado agregó: "Nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de las leyes. Fin... Saludos a todos y todas".

En el mismo sentido se expresó la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, quien consideró que el escrito del máximo tribunal "blindó" ese tipo de debates, por lo que quedarían descartadas eventuales impugnaciones de las leyes que sean aprobadas.

"Ya nadie puede impugnar una sesión virtual", subrayó la abogada, al ser consultada sobre los alcances de la sentencia del máximo tribunal del país.

En declaraciones a AM 750, la funcionaria legislativa señaló que la Corte no se expidió "sobre el fondo de la ley, porque todavía no hay ley (de impuesto a los grandes patrimonios), pero sobre el procedimiento sí, y ha quedado blindado el procedimiento (las sesiones virtuales)".

"La Corte nos rechazó la acción, pero la pregunta que fuimos a hacerle, la respondió", remarcó Peñafort, sobre el pedido de declaración de certeza que había efectuado la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Para la letrada, los jueces del alto tribunal determinaron que una sesión virtual es constitucional, por lo que no podría haber posteriores impugnaciones a las eventuales leyes que pudieran ser aprobadas.

"Tenemos un problema y es que es casi imposible sesionar presencialmente y queríamos hacer una sesión virtual, pero tenemos un sector de la oposición, no solo política, sino de intereses, que habían planteado que era prácticamente inconstitucional", señaló Peñafort.

"Por eso fuimos a preguntar esto a la Corte", indicó la directores de Asuntos Jurídicos del Senado, al remarcar que se consiguió la respuesta esperada.

Este viernes a última hora, el máximo tribunal había rechazado por unanimidad tratar el pedido de acción declarativa de certeza que había hecho Cristina Kirchner, lo que dejó en manos de la Cámara de Senadores la decisión de cómo se realizarán los debates durante la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

"Se resuelve que el Senado de la Nación tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar, sin recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; por lo cual se rechaza la acción incoada", expresó la Corte Suprema.

En un fallo de 73 páginas, los jueces entendieron que de avalar la demanda, el cuerpo "también tendría el poder de no autorizar otras cuestiones internas del propio Senado, invadiendo así la competencia constitucional de otro Poder del Estado".



MASSA, SIN DUDAS

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, remarcó hoy que el fallo de la Corte Suprema ante el planteo del Senado sobre las sesiones virtuales "despeja las dudas respecto de la constitucionalidad de la ley que se aprueba de manera digital".

"El fallo de la Corte habilita a que el propio Parlamento sea el que defina sus mecanismos de funcionamiento, despeja las dudas respecto de la constitucionalidad de la ley que se aprueba de manera digital", sostuvo el referente del Frente de Todos.

En diálogo con Radio Mitre, el líder del Frente Renovador consideró que "hay que terminar de hilvanar soluciones que le muestren a la sociedad argentina que los tres poderes están a la altura de la circunstancia en un marco en el que todos está viendo a sus dirigentes para que den respuestas ante una pandemia".

"La discusión es si subimos a la Argentina a la democracia virtual, si modernizamos al Parlamento o si seguimos en una dinámica vieja. Siempre aparecen los temores, las dudas", planteó el tigrense.

Tras considerar que "no hay contradicción entre un esquema de teletrabajo, un recinto virtual y el trabajo presencial", Massa ratificó la convocatoria a los jefes de bloque a una reunión de Labor Parlamentaria para el próximo lunes a las 18:00. "Es para definir este tema y que no sea una discusión o un ring mediático alrededor de cómo tiene que trabajar el Parlamento, sino un acuerdo de las fuerzas políticas", destacó.

Asimismo, el presidente de la Cámara baja destacó que "en los últimos 20 días pasaron 14 ministros y 5 secretarios de Estado en sesión informativa" por Diputados, a lo que calificó como "un hecho inédito en la historia democrática".

Finalmente, el referente oficialista respaldó la decisión del presidente Alberto Fernández de prorrogar el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

"De la cuarentena se sale progresivamente, porque el riesgo todavía existe: nadie se puede relajar", concluyó.