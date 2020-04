Fernández anunció la extensión del aislamiento y salidas de una hora a no más de 500 metros

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El presidente Alberto Fernández confirmó anoche que la cuarentena sigue hasta el próximo 10 de mayo en el marco de una nueva etapa, en la que se autorizarán salidas para esparcimiento a adultos y niños, y se habilitará a las provincias a reabrir actividades en ciudades de menos de 500.000 habitantes.

El jefe de Estado hizo el anuncio tras una larga jornada de trabajo en la Quinta de Olivos, a través de un mensaje grabado, sin conferencia de prensa como sucedió en oportunidades anteriores. Acompañado por sus principales colaboradores, Fernández detalló que en "los conglomerados de más de 500.000 habitantes sigue la cuarentena como hasta hoy", como es el caso de la Ciudad, Gran Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Resistencia y Tucumán, entre otras regiones.

Las ciudades de menor cantidad de habitantes podrán habilitar nuevas actividades, y la potestad de hacerlo la tendrán los gobernadores, bajo un"estricto control" del gobierno nacional. "Hemos pasado de un aislamiento estricto a uno administrado, que permitió que el 75 por ciento de la gente se mantenga en situaciones de cuarentena. Ahora empieza esta tercera etapa, donde empezamos a tener en cuenta lo experimentado en estos 35 días", expresó Fernández, y detalló que en este período saldrá el "50 por ciento de la población".

Sobre la economía, recordó que el Gobierno está "trabajando en todos los planos" porque "la pandemia genera conflictos" en todos los sectores, pero volvió a pedir no caer en la "falsa dicotomía de economía o salud".

En tanto, Fernández resaltó que las clases siguen suspendidas, al igual que los eventos públicos y privados sociales, culturales, recreativos y deportivos, además de los centros comerciales y las actividades turísticas.

Una de los puntos más novedosos fue la autorización para que adultos, adolescentes y niños "diariamente puedan salir en un radio de hasta 500 metros" de sus casa, incluso en los grandes centros urbanos. "Vamos a autorizar que diariamente se pueda salir en un radio de hasta 500 metros con fines de esparcimiento. No supone correr, ni salir en bicicleta o o hacer actividad física", explicó el Presidente, y aclaró que es para "salir a caminar y airearse un poco". Sobre los niños, señaló: "Pueden salir acompañados por sus padres, pero todos una hora diariamente y en un radio de 500 metros de su casa".

Según detalló el Gobierno, "todas las personas podrán realizar salidas breves (caminatas de máximo una hora), a no más de 500 metros de su domicilio, sin utilizar transporte público y cumpliendo con las recomendaciones de distanciamiento e higiene". Además, se aclaró que "el permiso de salida de una hora rige en todo el país, inclusive para los grupos de riesgo". Ante una consulta de NA, fuentes oficiales señalaron que esta disposición incluye también a los grandes centros urbanos, aunque cada distrito definirá cómo se lleva a la práctica.

El mandatario nacional aseguró que "aún está lejos" la salida de la cuarentena, pero destacó que por el cumplimiento del aislamiento se logró llegar a una curva de duplicación de casos de "17 días".

El mandatario nacional recordó que al inicio de la pandemia, a principios de marzo, ese índice estaba en "2,84 días", algo que pasó a "10,3 días" el 10 de abril, y ahora llegó a los 17.



ACTIVIDADES QUE NO

SE FLEXIBILIZARAN

El Gobierno anunció la nueva extensión de la cuarentena, con algunas excepciones en las restricciones, pero confirmó que tanto las clases, como las actividades recreativas y deportivas seguirán suspendidas, al igual que las fronteras cerradas. A continuación, un detalle de las actividades que no se reactivarán ni flexibilizarán antes del 10 de mayo.

- Clases presenciales en todos los niveles y modalidades.

- Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y otros.

- Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado.

- Actividades turísticas, apertura de parques, plazas y similares.

- Las fronteras seguirán cerradas para el ingreso de extranjeros. El ingreso de los residentes continuará en los términos que sean compatibles con el control sanitario.

- El transporte de pasajeros aéreo de cabotaje e internacional, terrestre interurbano, entre jurisdicciones e internacional continúan sin autorización para funcionar.

- La Administración Pública Nacional seguirá funcionando con las dotaciones mínimas establecidas.