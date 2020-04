Valentino quiere seguir compitiendo en MotoGP Deportes 26 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA MOTOGP VALENTINO ROSSI. Su deseo es correr en 2021.

Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) tiene cuerda para rato. El nueve veces campeón del mundo protagonizó ayer una interesante entrevista a tres bandas, de la que participaron también su compañero de equipo Maverick Viñales y el comentarista Matt Birt.

La entrevista estuvo marcada, sin duda, por la declaración de intenciones de Valentino, que confesó su ambición de seguir compitiendo en la temporada 2021, pese a lamentar las circunstancias que han provocado que tenga que tomar esa decisión sin haberse probado antes sobre la pista: "Estoy en una situación difícil porque, como dije, mi primera opción es tratar de continuar. Tengo suficiente motivación y quiero seguir".

"Es muy importante entender el nivel de la competición porque, especialmente, en la segunda parte del año pasado sufrimos mucho y demasiadas veces fui lento y tuve que pelear fuera del Top 5", explicó Rossi sobre sus sensaciones en el tramo final de la pasada temporada 2019 antes de recordar cuáles eran sus planes concretos para tomar su decisión sobre el próximo curso 2021.

"En mi mente tenía otro año con el equipo de fábrica y necesitaba tiempo para decidir, como cinco o seis carreras junto al nuevo jefe de mecánicos y algunas modificaciones para entender si podía haber sido fuerte", analizó Valentino.

"Así que tendré que decidir antes de competir porque, en el escenario más optimista, podemos hacerlo en la segunda mitad de la temporada, así que esperamos que en agosto o septiembre", comentó Rossi antes de ratificar sus intenciones a corto o mediano plazo.

"Pero tengo que tomar mi decisión antes. De todos modos, quiero continuar, pero he tenido que tomar esta decisión sin hacer ninguna carrera", enfatizó el carismático piloto italiano.

El 'Doctor' también admitió que en estos momentos "no es la mejor manera de parar, porque la situación es que tal vez no corramos en 2020. Así que es más justo hacer otro campeonato y parar al final del siguiente, por lo que espero continuar en 2021", sentenció de forma clara para evidenciar su ambición de seguir una temporada más, aunque sea al margen del equipo oficial Yamaha.

Viñales, por su parte, elogió a su compañero: "Espero que se quede por muchos años más. Me encanta compartir la pista con Valentino y también luchar contra él. Siempre me hace ir un paso más adelante. En todo momento tengo que ver dónde está mi compañero de equipo porque al final somos buenos amigos. Los dos estamos en el box de Yamaha y tenemos que ser los mejores y vencernos mutuamente".

Maverick ahondó en la figura del veterano piloto y destacó el aprendizaje que obtuvo por el hecho de rodar a su lado en las últimas temporadas. "Durante estos años, en que ambos hemos tenido momentos difíciles, especialmente a finales de 2017 y 2018, aprendí algo: Valentino siempre estuvo sonriendo. No entendía por qué. No estábamos logrando los resultados. Así que no sabía por qué siempre estaba sonriendo. Hablé con mucha gente y decía: 'No sé cómo puede sonreír'. Lo dio todo en la pista y afuera siempre estaba feliz. Así que aprendí a ser feliz incluso si las cosas no iban como uno quería. Me llevó un tiempo entenderlo".

Pese a manifestar su intención de competir una temporada más en la categoría "reina", Valentino también confesó que mira más allá y que cuenta con "un montón de buenos programas para el futuro, cuando me detenga. Tenemos nuestro propio equipo, tanto en Moto3 y Moto2, donde disfrutamos mucho y queremos continuar, especialmente para apoyar a los jóvenes pilotos italianos".

Rossi confesó su voluntad de "tratar de competir con coches. Quiero estar en algunos campeonatos y hacer como un programa de 7 u 8 carreras cada año. Este es el plan para el futuro", sentenció.

Rossi y Viñales aseguraron estar en contacto habitual con Carmelo Ezpeleta, el CEO de Dorna Sports, mostraron su postura sobre los planes del Campeonato del Mundo en los próximos meses. Valentino señaló que la mejor fórmula pasa por "empezar en agosto o septiembre e intentar hacer 10 ó 12 carreras en los mejores circuitos del mundo, donde tienen las mejores condiciones".

"Podemos empezar en septiembre y terminar en diciembre. Espero que no haya varias carreras en un mismo circuito y personalmente, no me gustan dos en un fin de semana como en WorldSBK. Creo que es mejor tener 8 fines de semana reales, o 10 o 12, pero en los mejores circuitos. Si es a puerta cerrada sería una gran lástima para todos, porque corremos para los aficionados, pero es mejor correr a puerta cerrada que no correr", sentenció Valentino.

Viñales se expresó en la misma línea que su compañero: "Estoy de acuerdo. Al final, tenemos que correr. El campeonato tiene que seguir adelante. Las fábricas tienen que trabajar, tienen que dar vueltas en la pista. Ahora mismo están todos parados y también para nosotros y los aficionados, que pueden verlo en casa". "Seguro que será una gran pena porque, como dijo Valentino, corremos para nuestros fans y toda la gente va allí para vernos", expresó sobre correr a puerta cerrada.

"Para mí sería bueno si pudiéramos hacer la segunda parte de la temporada. Sería la situación perfecta. Será difícil si tenemos que correr dos veces en la misma pista. Sería muy extraño y los resultados podrían cambiar mucho. ¿Y una carrera doble? No lo sé. Podría ser interesante de ver, pero no estamos acostumbrados a ello", concluyó el español.