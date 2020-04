“Es importante el equilibrio entre cuidar la salud sin descuidar la economía” Locales 26 de abril de 2020 Redacción Por El analista internacional Gustavo Segré, radicado en San Pablo, vaticinó que será clave la potencialidad que se le dé al Mercosur para disminuir las consecuencias económicas de la pandemia. En medio de esto, Argentina anunció que decidió apartarse del Mercosur en las futuras negociaciones de libre comercio que el grupo de países sudamericanos lleva adelante con Corea del Sur y otros países entre los que se encuentran Canadá, Singapur y la India.

FOTO ARCHIVO GUSTAVO SEGRE. Habló sobre las medidas adoptadas por Brasil y Argentina en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus.

En aguas muy movidas y en donde todo es volátil a la hora de pronosticar escenarios, lo cierto es que la pandemia potencia las debilidades de países emergentes como la Argentina y desnuda las dificultades a la hora de encontrar socios estratégicos para que las consecuencias sean mayores. Pero las mezquindades no desaparecen y los egos se acrecientan, ignorando los daños que causará la falta de asertividad a la hora de accionar. La salud económica de una población muchas veces determina la salud en términos sanitarios, porque una se desprende de la otra.

El analista internacional, Gustavo Segré, quien en muchas ocasiones visitó Rafaela, se refirió a las medidas adoptadas por Brasil y Argentina en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19 y dijo que “en San Pablo (donde reside), la cuarentena se denomina aislamiento social general porque no hay obligación de estar en nuestras casa, pero yo creo que el brasileño es más obediente. Ahora el gobierno no solo el nacional sino los provinciales están verificando el cumplimiento de la cuarentena con geolocalización que hicieron con empresas de telefonía celular. En Río de Janeiro por ejemplo es acatada por alrededor del 91% de la población pese a la no obligatoriedad de la medida; en San Pablo llegó a ser del 71% y ahora está en alrededor del 50% bajando, la gente ya no quiere quedarse más encerrada, más allá de que entiende que es necesario hacerlo para que no colapse el sistema de salud”.

“Brasil tiene una circunstancia muy interesante que es una diferencia entre lo que determina el Poder Ejecutivo nacional con el presidente Bolsonaro, -que desde el principio decía que esto era como una gripe, que no había necesidad de hacer una cuarentena y que no había problema de continuar con las actividades económicas-, y por el otro lado los gobernadores e intendentes que eran contrarios a esa política. La Corte resolvió que gobernadores e intendentes tendrían la potestad de determinar el grado de aislamiento y cuando Bolsonaro le dijo pueden aislar todo lo que quieran pero recuerden que las provincias recaudan impuestos a través de la actividad económica y las ciudades también, --con lo cual si se quedan sin plata no me pidan a mí-, ahí empezaron a flexibilizar la cuarentena todos. Sobre todo los intendentes que están haciendo lo mismo que quería hacer Bolsonaro, pero obviamente la verborragia del presidente brasileño no es de las mejores y eso genera muchas discrepancias y sobre todo en la población que lo votó que es de clase media, con estudios universitarios y hoy ya no lo apoya tanto”, indicó Segré.



EL IMPACTO DE

LA PANDEMIA

“Como analista trato de dar ejemplos prácticos para que la gente lo pueda entender mejor. Podemos comparar el caso argentino y brasileño con dos buceadores donde el brasileño estaba subiendo a la superficie buscando el equilibrio fiscal con una tasa de crecimiento proyectada para este año del 2,3% en su PBI, con una inflación menor al 4% al año, con una tasa de interés del 3,75% anual, superávit en la balanza comercial (que eso es oferta de dólares) 48 mil millones de dólares y cuarto país en el mundo en recibir inversiones directas productivas (75 mil millones el año pasado) y con reservas internacionales en el orden de los 380 mil millones de dólares”, explicó el analista.

Y agregó. “en ese momento viene alguien y le dice esto es el coronavirus y ese buceador que estaba subiendo a la superficie comienza a caer. En el caso argentino es al revés, ese buceador no estaba subiendo a la superficie, estaba bajando con un decrecimiento económico, con una inflación muy elevada, con una tasa muy alta para las pymes sobre todo, sin prácticamente reservas internacionales (menos de 8 mil millones de dólares) y con un desempleo que preocupaba; en ese caso también le colocan el ancla y eso genera que el buceador baje más rápido y más profundo”.

Segré continuó considerando que “en el caso de cada uno y de la subjetividad individual, en el análisis de si conviene o no hacer la cuarentena tiene relación directa con la situación económica y laboral de cada uno. S uno está por ejemplo trabajando en el Estado y cobra el sueldo igualmente, puede estar en cuarentena durante años si quiere, pero si alguien depende de su esfuerzo personal y de un comercio que tiene empleados, tiene que pagar impuestos, la comida y las cosas de su familia, la cosa apremia mucho más”.

En tanto el analista y docente precisó que “es importante en cualquier gobierno, encontrar el equilibrio entre el cuidado de la salud, -primordial-, pero no descuidar la economía, porque en el caso brasileño, en este buceador que situábamos, el impacto debe ser según el informe Focus de su Banco Central, una caída del 3%. En el caso argentino, ya iba a caer con lo cual la caída va a ser más grande todavía, entonces ahí Argentina puede contar con Brasil, porque tiene superávit en la balanza comercial con China, porque China ya empieza a comprar productos nuevamente y por fin entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil se destinen a generar un Mercosur productivo para optimizar las ventajas competitivas que cada uno tenga y entre todos aspirar a crecer”.

Más allá de este análisis acertado de Segré, las últimas noticias dan cuenta de que la Argentina anunció que decidió apartarse del Mercosur en las futuras negociaciones de libre comercio que el grupo de países sudamericanos lleva adelante con Corea del Sur y otros países entre los que se encuentran Canadá, Singapur y la India. Esto enciende la luz de alerta.