Un plan de reactivación que preocupa al trabajador Sociales 26 de abril de 2020 Redacción Por UNION DE TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES

En relación a un plan de reactivación de la actividad hípica proyectado por la Cámara de Industria Equina (CAMINE) que trascendió en las últimas horas, desde la Unión de Trabajadores del Turf y Afines (UTTA) vemos con preocupación esa iniciativa. Entre otras cosas, por el perjuicio que ocasionaría a los trabajadores su aplicación y porque se aparta de los más elementales principios rectores del derecho del trabajo.

La reactivación del turf no puede estar nunca condicionada a la precarización de las decenas de miles de puestos de los trabajadores, cuya mano de obra es irremplazable y, en parte, no calificada. Es absolutamente irrazonable y arbitrario pretender decidir a su conveniencia la aplicación de un determinado encuadre sindical y convencional, con ningún otro objetivo más que precarizar los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores. Que cabe recordarlo, ya vienen golpeados por la informalidad a la que son sometidos en la gran mayoría de los casos.

Además, evidencia un absoluto desconocimiento del derecho vigente, por cuanto la determinación del encuadre convencional y sindical, no puede ser "decidido" como se pretende, sino que es el resultado del análisis armónico de las personerías gremiales vigentes. Y en ese contexto no cabe duda alguna que la gran mayoría de los trabajadores que se verían afectados por esta medida son representados colectivamente por la UTTA.

Finalmente, insistimos en que no puede ser la ayuda estatal la única herramienta a la que recurrir repetidamente frente a las crisis, sino que deben buscarse los consensos dentro de la actividad, con responsabilidad y habiendo definido previamente los intereses y las representaciones de cada sector. Así y sólo así, podremos buscar juntos las herramientas que lleven al progreso de todos los actores de la hípica.

Desde la UTTA creemos que no debe ser la ayuda estatal ni la precarización de los trabajadores la forma de reactivar la actividad; sino que debemos establecer asumirnos como actividad productiva, organizarnos sectorialmente, y presentar un plan que incluya a los trabajadores, empleadores y todos aquellos que ejercen su actividad de manera autónoma, con una mirada superadora y sostenible: Obviamente, como hemos dicho incesablemente, desde este gremio estamos siempre dispuestos a sumarnos inmediatamente al debate desde nuestro lugar en la defensa de los trabajadores que sostienen al turf y a las actividades afines.



Consejo Directivo de la Unión de Trabajadores del Turf y Afines