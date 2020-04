Una empresa rafaelina fabrica camas de cartón Locales 26 de abril de 2020 Redacción Por Es un caso de innovación y reconversión productiva. Este novedoso producto ya cuenta con certificación del INTI y puede pasar a ser un elemento de uso masivo destinado a eventuales pacientes afectados por coronavirus.

Los primeros efectos de la pandemia del Covid-19, impactaron duro en la industria nacional. Como estampida, el virus generó una demanda exponencial en segmentos antes impensados. Y en los pliegues de un tejido productivo dañado, aparecen las ideas, la capacidad de reacción y el talento argentino. Así, a toda velocidad, germinaron casos de reconversión productiva.

En ese camino está Dapack S.A. radicada en la ciudad de Rafaela. La firma cesó su tradicional producción de embalajes industriales para comenzar a fabricar camas de cartón. La pandemia de coronavirus motorizó este cambio empresarial que ya cuenta con certificación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Una máquina diseñada y fabricada en territorio santafesino ha sido la pieza clave. El nuevo equipamiento funcionó aproximadamente 15 días hasta que el Gobierno Nacional decretó la cuarentena obligatoria. “Fue un momento crítico, no sabíamos qué hacer. Todas las fábricas de los clientes estaban cerradas y nosotros habíamos adquirido una máquina con tecnología digital” que estaba parada, contó su propietario, Diego Angulo, en diálogo con elsantafesino.com.

La producción mensual alcanza las 2000 camas de contingencia y ya abasteció a las comunas de Humboldt, Emilia, Cabal y Saguier. En la etapa de comercialización, aflora cierto desconocimiento sobre las propiedades del material. “Hay que romper el paradigma del cartón”, sostuvo Angulo en referencia a la supuesta fragilidad de la materia prima.

La innovación también incluye la fabricación de mesas de luz y cestos de cartón. Además, se encuentran realizando “pruebas de desarrollo de cajones ataúdes de cartón”, anticipó el empresario.



CARACTERISTICAS

Las camas de contingencia están pensadas para los centros de aislamiento que se están constituyendo en todo el país con el objeto de albergar pacientes con casos leves de coronavirus. El mobiliario está elaborado en cartón corrugado virgen doble triple (certificado) y resistente a la humedad. Además, posee un diseño ágil, liviano, sustentable y de bajo costo. El tiempo estimado para armar la cama es de 10 minutos y no requiere elementos adicionales. En las últimas horas, el INTI certificó que las camas “soportan una carga estática de 400 kilos sin evidencia de deformaciones o roturas”.



VENTAJAS

En un contexto signado por la incertidumbre sanitaria y económica, Angulo identificó que Dapack tenía varias fortalezas. Materia prima, maquinaria, tecnología y conocimiento son algunas de las ventajas competitivas que permiten la subsistencia de la empresa integrada por 10 empleados. “Tuvimos que cambiar el desarrollo para que la cama vaya en una caja y se arme con encastre”, explicó el empresario. En este sentido, brindó un ejemplo: “en el baúl de un auto podés llevar 3 camas” porque los embalajes pesan 10 kilos y miden 100 x 50 x 20 centímetros. De esta manera, el mobiliario tiene un valor similar a una cama de madera pero el costo y la logística del transporte se reducen considerablemente.



RECONVERSION

“Hace 20 años que estamos en el mercado y pasamos muchas crisis”, aseveró Diego Angulo y afirmó que las reconversiones son normales en las pequeñas y medianas empresas porque “continuamente se están cambiando las metodologías de trabajo y de venta. Entonces, tenés que ser propenso a los cambios y tratar de visualizar con anticipación lo que puede llegar a pasar”. “En un día pasamos de fabricar embalajes a fabricar mobiliario. Es una locura pensarlo. Te cambia todo. Obviamente no es el mismo sistema de venta pero la parte productiva es ágil por la incorporación de la tecnología 4.0. Eso nos da rapidez ante los cambios bruscos que podemos llegar a tener”, precisó el empresario. Finalmente, adelantó que están “pensando en reconvertir la forma de vender en la industria” porque la pandemia también modificó los canales de comercialización. (Fuente: El Santafesino).