Deportes 26 de abril de 2020

"Enfrentar a Atlético me costó un montón, los sentimientos no podés dejarlos de lado"

La confesión corresponde a Lucas Bovaglio, hombre de la casa por barrio Alberdi. Hoy ya en una nueva faceta, como DT, pero sin trabajo y aguardando "que esta pandemia termine lo más pronto posible, primero para que podamos estar tranquilos todos, después, poder reinsertarnos a trabajar lo más rápido posible".

FOTO ARCHIVO EN VILLA DALMINE. / Lucas Bovaglio y Nano Clementz cuando estuvieron en la conducción del "Viola". FOTO ARCHIVO EN SANTA FE. / El grito de gol que quedará en el recuerdo grande de todos los cremosos. FOTO ARCHIVO DE SU PASO POR ATLETICO. / "Todos los procesos después de un descenso son tremendamente difíciles".

El profesionalismo tiene como requisito intrínseco dejar de lado los sentimientos hacia un club, pero el amor por los colores sobrepasa cualquier límite, va más allá. Muchas veces controlable, por supuesto (hablamos de trabajo), pero otras no tanto…

“Enfrentar a Atlético me costó un montó, fue realmente difícil, los sentimientos no los puedo dejar de lado”, le contó Lucas Bovaglio a diario LA OPINION y radio ADN. La referencia data de aquel partido en el cual la ‘Crema’ visitó a Villa Dálmine.

“Lógicamente que quería ganar, sumar de a tres, estábamos viviendo un momento en donde de local nos estaba costando y justo Atlético visitaba Campana. Se dio un partido donde jugamos casi 50m con uno menos, así y todo sobre el final casi lo ganamos. Fue parejo en líneas generales, me costó personalmente, la previa, el partido y el resultado final, donde no hubo vencedores ni perdedores, en algún punto, fue un alivio”, agregó Bovaglio.

El pasado domingo 19 de abril, Lucas, celebró sus 41 años de vida. El rafaelino que jugó 277 partidos en Atlético de Rafaela, partícipe de dos ascensos a Primera División, técnico en la temporada 2017/2018 es uno de los referentes albicelestes. A continuación, su presente, su salida del elenco de Campana y su futuro.



-¿Cómo venís llevando la cuarentena?

-Tomando las precauciones del caso y haciéndoles entender a los cercanos y no tan cercanos de la conciencia que tenemos que tener en estos momentos. Estando alertas, no hay que tener miedo pero si estar alertas, ser precavidos. Cuando tenés un familiar que está en el grupo de riesgos uno intenta ser lo más puntilloso posible, entonces tratando de llevar estos días de la mejor manera posible.



-Y te toma en un momento laboral difícil, sin trabajo después de la salida de Villa Dálmine.

-Lamentablemente este parate general hace que nuestra espera se dilate mucho más, uno cuando se queda sin trabajo espera poder reinsertarse nuevamente y esto dilata todo eso. Después de 9 meses en Villa Dálmine, ahora disfrutando de la familia, uno al estar solo extraña, los afectos también, aprovechando estos tiempos para disfrutar lo que se puede y haciendo un análisis de lo que pasó, aprovechando para seguir capacitándonos. El hecho de estar encerrados hace que la computadora este a full, tratando de incorporar cada vez más conocimientos, somos un cuerpo técnico joven y en la medida que podamos ir preparándonos para el próximo desafío mejor, tendremos más herramientas.



-¿Fue una salida que se esperaban o les sorprendió?

-No nos tomó de sorpresa, sabíamos que había algo por detrás que no era futbolístico. Ellos (los dirigentes) dicen que nos despiden por malos resultados, si analizamos la campaña del equipo los números dicen otra cosa. Siendo el presupuesto más bajo de la categoría, hasta el último partido, en diciembre, estábamos dentro del grupo que clasificaba a Copa Argentina, lamentablemente nos toca perder en Tandil en un partido increíble en donde creamos 23 situaciones de gol y volvimos a sufrir la gran falencia que fue la de meterla, de hecho cuando nos toca irnos, éramos el equipo que más situaciones de gol creaba de la categoría, uno de los que menos goles en contra tenía. En mitad de tabla en un equipo que debía evitar la pérdida de categoría. Si analizamos los números no eran malos, en diciembre tuvimos dos bajas muy sensibles, la de Matías Ballini y Facundo Affranchino, dos pilares importantísimos dentro de la estructura, que se fueron a jugar al exterior y no los pudimos reemplazar, sabíamos que este semestre íbamos a estar disminuidos. El arranque fue con victoria en Córdoba ante Instituto, jugando muy bien, perdemos un partido increíble contra San Martín de Tucumán donde lo ganábamos 1-0 hasta el minuto 89 sin pasar sobresaltos, cada contra que teníamos no la podíamos meter, y lo terminamos lamentando, nos empatan a los 90 y a los 95 nos lo ganan; vamos de visitante contra Almagro, empatamos 0 a 0 y vamos a Mendoza y nos toca perder. El arranque no fue el ideal, pero tampoco malo, después de esa derrota en Mendoza (1-3 vs Gimnasia) deciden que no continuemos, los resultados fueron la excusa de los dirigentes pero internamente sabíamos que no era el motivo.



-¿Cómo fue ese armado de plantel? ¿Para qué se preparaba Dálmine?

-Tuvimos que hacer prueba de jugadores para poder incorporar refuerzos. Teníamos muchas dificultades a la hora de armar el plantel. Así y todo, en diciembre, hubo tres jugadores que tuvieron ofertas de primera, no se fueron porque ya se habían ido dos muy importantes y si seguían las bajas se hacía mucho más dificultoso. Seguramente esos jugadores la temporada que viene van a jugar Superliga, han crecido muchísimo y tienen nivel de primera división. En diciembre perdimos jugadores y no nos pudimos reforzar en la medida que nos hubiese gustado, teníamos un promedio de edad de 22 años, teníamos una falta de jerarquía que en algunos momentos de partido lo padecíamos, creábamos situaciones y no las metíamos, partidos que se nos escapaban por falta de inteligencia/experiencia para cerrarlos. Nosotros sabemos cómo evolucionaron muchos jugadores que los recibimos de una forma y cuando nos fuimos estaban de otra, el equipo tenía que evitar el descenso y cuando nos fuimos estaba en mitad tabla. Somos conscientes del trabajo que hicimos y estamos muy tranquilos por los instrumentos con los cuales contamos para trabajar en el día a día y las falencias que teníamos, no son excusas porque sabíamos, pero con esos recursos ciento que el trabajo que hicimos estuvo a la altura.



-Mendoza fue el último, ¿cuándo sentiste que ya no contaban con el apoyo dirigencial?

-En el parate de diciembre, ahí hubo un clic. Tuvimos la posibilidad de irnos a otra institución y el club no quiso que nos fuéramos, más como se fue desarmando el plantel y no nos pudimos rearmar; ahí nos dimos cuenta que no iba a ser fácil este semestre, que el respaldo no iba a ser tan importante y ante un traspié como el de Mendoza, que desde mi punto de vista fue el único partido en donde el equipo no fue competitivo, en el resto si y se veía en cancha la idea de juego, en Mendoza fue el peor de todos, jugamos mal de principio a fin a pesar de que en gran parte del partido lo fuimos ganando, nunca estuvimos en partido. Lo que veíamos en cancha no nos gustaba, pero después siempre el equipo fue competitivo, perdimos por detalles, el equipo jugó bien. Cuando vos recibís unos jugadores en un punto de su rendimiento y cuando te vas están muy por encima eso también es trabajo del entrenador, más allá del resultado.



-Muchos equipos se quejaron de los arbitrajes. ¿Te tocó padecer algún arbitraje?

-Tuvimos partidos en donde los árbitros cometieron fallos pero no fueron determinantes. Siempre tuvimos como lema no utilizar el arbitraje como excusa. Siempre fueron detalles, del arbitraje no me puedo quejar. Más allá de la bronca que te puede quedar por alguna jugada puntual de algún partido.



-Talleres, Atlético, Dálmine… ¿Qué aprendiste en todo este tiempo como entrenador?

-A lo mejor lo que más me cuesta por mi forma de ser es convivir en este sistema. En argentina la verdad que es difícil, pasan cosas que uno no entiende, te cuesta asimilar. Uno trata de transitar esta profesión por el mismo camino que decidí transitar la vida y siento que es un camino sumamente espinoso, con muchísimos obstáculos pero es el que decidí transitar. Es lo que llevó que después de nuestro trabajo en Atlético hayamos estado 14 meses sin trabajar, apareció esta posibilidad de Dálmine, ahora nos encuentra en un parate y no sé por cuanto tiempo estaremos sin trabajo. Es lo que decidimos transitar, como futbolista es totalmente distinto. Cuando te apasiona algo y lo mamaste desde chiquitito y realmente cuando no lo tenés lo sentís, uno necesita del fútbol, vivimos en este país y nos toca convivir con este sistema. Nosotros como entrenadores nos encanta hablar de proyectos pero los proyectos no duran más de un mes, de tres o cuatro fechas, no podemos proyectar de acá a tres o cuatro meses, una pretemporada 45 días adelante porque a lo mejor no llegas a esa fecha y es difícil porque uno a los equipos trata de darle su impronta, que algunos jugadores vallan madurando dentro de la cancha y para que eso ocurra les tenés que dar tres o cuatro partidos, pero de repente te encontrás con la urgencia de conseguir un resultado y ya empezás a tirar algunos recursos que siempre evitas y no te queda otra opción. Tenemos que ir muñequeando para tratar de estar dentro de este sistema sin traicionar nuestros principios.



-¿Tu relación con los dirigentes? ¿Les creés cuando te hablan?

-En mi experiencia como jugador y técnico me tocó de todo. Algunos dirigentes con los cuales te encanta trabajar, convivir y aprendes muchísimo, con otros no los entendés. No los entiendo a algunos, seguramente mi carrera no se terminará en Dálmine, seguirá llevándome por otros lugares. Los técnicos somos aves de paso, vamos conociendo clubes, jugadores y dirigentes. Ojala que la experiencia me lleve a cruzarme con dirigentes en el futuro los cuales decidan transitar también por los caminos que decidí transitar yo, con ciertos valores, principios y honestidad, con valorar el compromiso, el esfuerzo. El hecho de no tranzar, cuando estas con esos dirigentes podes trabajar con mucha tranquilidad y objetivos claros.



-¿Dónde te ves trabajando a futuro?

-Nosotros ni bien nos vamos de Dálmine, el mismo día nos llamó Instituto, estuvimos muy cerca, algunos detalles impidió que así fuera. La posibilidad que se calló en diciembre será más adelante pero no en junio, no tengo dudas que más adelante se va a reflotar pero estuvimos a nada de dirigir a ese equipo. Si el día de mañana aparece algo de afuera es probable que decidamos tomarlo, nuestro deseo es seguir creciendo, ir tomando nuevos desafíos y toda experiencia que podamos tener de acá en adelante nos va a hacer crecer, nos va a enriquecer, nuestro deseo es aprender día a día, tenemos que trabajar para eso, veremos que pasa. Ojala esta pandemia termine lo más pronto posible, primero para que podamos estar tranquilos todos, después, en nuestro ámbito particular poder reinsertarnos a trabajar lo más rápido posible.



-¿Te gustaría una revancha en Atlético?

-No en un corto plazo, honestamente. Está muy fresco nuestro último trabajo acá donde lamentablemente estuvimos cinco meses punteros y en la recta final nos empezamos a caer, no alcanzó, me quedo con esa sensación. Todos los procesos después de un descenso son tremendamente difíciles, verán lo que le pasa a San Juan, Belgrano, a otros equipos en temporada anteriores. A nosotros nos tocó un proceso muy difícil posterior a un descenso con un plantel que se desarmó en un 70% y la peleamos, no nos alcanzó, tenemos un análisis interno y lamentablemente nos caímos en la parte más importante.