Transformación digital, la clave para superar el coronavirus Suplemento Economía 26 de abril de 2020 Redacción Por La transformación digital que las empresas habían comenzado en 2020 tiene una prueba de fuego ante la situación generada por la pandemia del coronavirus.

FOTO ARCHIVO SOCIEDAD DIGITAL. El trabajo o la educación a distancia, la respuesta para seguir en actividad frente al aislamiento obligatorio.

Por Marcelo Granieri *



La situación actual con el Covid-19 ha tenido un impacto global de tal magnitud que en sólo unos pocos meses muchas empresas internacionales han perdido un 80% de capitalización. Pequeñas y grandes economías se han detenido provocando situaciones complejas en los sistemas de salud, seguridad, transporte, financieros, educación, y profundos cambios en los comportamientos sociales, laborales y personales. Esto sucedió de un día para otro, con diferente intensidad y tipo de respuestas ante los diferentes escenarios con los que los países se fueron encontrando.

El 20 de marzo entró en vigencia el DNU que establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo que ha implicado un golpe muy fuerte para muchos negocios e industrias y un testeo "ao vivo" de infraestructuras, servicios y procesos para otras. Entonces, ¿cuáles de ellos se vieron beneficiados?

Uno de los rubros a mencionar es el de las telecomunicaciones: el trabajo remoto explotó como nadie se lo imaginaba, teniendo en cuenta que más del 50% de los trabajadores formales nunca lo había hecho. Muchas empresas no vieron prácticamente cambios en su día a día, otras encontraron la forma de seguir operativas y las que no estaban preparadas para esto, hoy sufren pérdidas enormes. Las empresas deberán encontrar el maridaje justo entre "home working" y en oficina para que se siga generando valor encontrando oportunidades y situaciones win-win con sus empleados. Todo esto también es posible gracias a la tecnología en la nube y a la posibilidad de crecimiento y escalado que permiten las arquitecturas de microservicios, dockers y kubernetes, entre otras.

Otro sector es la economía "on demand". Muchos negocios se apalancaron en la tecnología y logran salir a flote en esta situación. Los restaurantes que no pueden recibir comensales se apoyan en Rappi, Glovo, PedidosYa, UberEats y otras aplicaciones para hacer sus entregas, recreando mozos en cocineros u operadores telefónicos. Los gimnasios cubren sus abonos de clases a través de Zoom y las universidades ven la necesidad de migrar rápidamente de la educación presencial a la online vía plataformas de e-learning. Posiblemente, muchos de estos negocios nunca vuelvan a su estado previo y sigan con este modelo "transformado". Dentro de este rubro vemos también mercados que crecen como el del gaming, distribución de contenidos audiovisuales y compra/venta/pagos vía web.

El desafío también aparece en el caso de los eventos. Los Juegos Olímpicos de Tokio, y el Campeonato de Wimbledon son imposibles de virtualizar hoy, pero muchas ferias comerciales se están reprogramando a modo online, bajando tremendamente los costos de organización y participación. Workshops, cursos y capacitaciones también siguen este camino. Vemos además cómo socialmente los eventos más personales como fiestas y cumpleaños van tomando este rumbo, ayudados por sistemas de teleconferencias o realidad aumentada, por ejemplo.

La transformación digital que las empresas habían comenzado tuvo una prueba de fuego estos días con variados resultados a evaluar. Las que no detectaron la necesidad de cambio hoy lo están padeciendo y ven peligrar sus negocios. Quedará el tiempo para las lecciones aprendidas y para comprender que este mundo VUCA, con V de virus ahora, puede dejarnos mejor parados para el futuro o con profundas cicatrices difíciles de cerrar.



(*) Docente del Programa Ejecutivo de Transformación Digital del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Fuente Agencia Télam.