Motín en Devoto: piden la domiciliaria por coronavirus Policiales 25 de abril de 2020 Redacción Por 11 POLICIAS PENITENCIARIOS HERIDOS

FOTO NA CARCEL DE DEVOTO. "Nos negamos a morir en la cárcel", expresaban.

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Un grupo de al menos 40 presos de la cárcel de Devoto se amotinó este viernes y subió a los techos del penal para reclamar el otorgamiento de la prisión domiciliaria por temor a contagiarse de coronavirus, tras enterarse que al menos un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) habría dado positivo de Covid-19.

Durante la revuelta, que habría comenzado alrededor de las 9:00, 11 agentes penitenciarios fueron trasladados a dos centros médicos porteños tras presentar quemaduras leves.

Fuentes penitenciarias confirmaron a NA que los internos no quieren hablar ni con Emiliano Blanco, titular del SPF, ni con gente del Poder Ejecutivo, sino que lo que quieren es hablar con funcionarios de la Cámara de Casación Nacional para que les otorguen la prisión domiciliaria porque dicen tener temor a contagiarse de coronavirus.

Este viernes, y en los techos, los reclusos colgaron una gran bandera en la cual se podía leer el siguiente mensaje: "Nos negamos a morir en la cárcel".

"Hay casos confirmados de coronavirus, varios sospechosos y no recibimos ningún tipo de insumos de protección, no queremos morir en la cárcel", fue el mensaje que un recluso envió a NA.

Además de amotinarse, los presos se subieron a los techos del penal, y tiraron piedras y palos hacia la calle.

Por la mañana y hasta alrededor del mediodía, desde fuera del penal se escuchaban detonaciones de armas de fuego y se podía observar un espeso humo, producto de que los reclusos prendieron fuego los colchones.

Los presos que tomaron el penal de Devoto, algo que confirmaron autoridades penitenciarias, reclamaban la presencia de un juez y de los medios de prensa.