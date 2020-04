Exportaciones de carne crecieron 9,6% Nacionales 25 de abril de 2020 Redacción Por EN MARZO

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Las exportaciones de carne bovina alcanzaron en marzo último los US$ 197,8 millones, lo que significó un aumento interanual del 9,6%, según un informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

En marzo de 2019 las ventas al exterior habían llegado a los US$ 180,5 millones, con una baja interanual de precios en igual mes de este año del 10,6% y del 4,5% respecto de febrero pasado.

En los últimos doce meses las exportaciones de carne vacuna acumuladas llegaron a las 868 mil toneladas equivalente res con hueso, por US$ 3.192 millones.

Las ventas de cortes enfriados, congelados, y carne procesada totalizaron en marzo 40.194 toneladas, por US$ 197,8 millones.

Según el informe del IPCVA, el precio FOB promedio por tonelada del período fue de aproximadamente US$ 8.220 para los cortes enfriados sin hueso y levemente superior a los US$ 4.330 para los congelados sin hueso.

China fue el principal destino, en volumen, para la carne vacuna durante los primeros tres meses del año, con 77.800 toneladas, seguido por Chile, 9.400, e Israel con 8.300.