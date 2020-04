La deuda de la EPE con CAMMESA se aproxima a los $ 10.000 millones Nacionales 25 de abril de 2020 Redacción Por La deuda de las distribuidoras eléctricas con CAMMESA ya supera los $ 77.000 millones. En tanto, el interventor de la EPE, Mauricio Caussi, respondió a Diputados santafesinos sobre la realidad energética provincial.

Las distribuidoras eléctricas acumulan una deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) superior a los 77.000 millones de pesos, lo que representa un aumento del 89% respecto del pasivo que tenían en abril del 2019, de acuerdo a una publicación de la agencia Noticias Argentinas.

En la larga lista de deudores aparecen las empresas Pampa y Energía, con $ 6.800 millones; Edenor, $ 6.800 millones; Edesur, $ 6.300 millones y la Empresa Provincial de Energía de Santa FE (EPE), $ 9.700 millones. Según trascendidos de CAMMESA, la empresa misionera EMSA también adeuda $ 9.300 millones y hay una larga lista de empresas provinciales y privadas, y cooperativas eléctricas, que directamente no realizan pagos.

De acuerdo con voceros de la compañía mayorista, hasta febrero último las distribuidoras Edenor y Edesur venían cumpliendo con los pagos, pero en marzo pagaron entre 30 y 50 por ciento de la deuda, y en abril ese porcentaje se redujo al 20%.

La deuda de las distribuidoras eléctricas con CAMMESA llega a los $ 77.861 millones de pesos y el pasivo aumentó después de que Edenor y Edesur se sumarán a la lista de empresas morosas.

Según fuentes de CAMMESA, las distribuidoras venían cumpliendo con los pagos hasta octubre último, pero después del congelamiento de tarifas dispuesto por el gobierno, en marzo pasado los atrasos en los pagos llegaron al 60%.

INFORME DE CAUSSI A

DIPUTADOS SANTAFESINOS

El titular de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Mauricio Caussi, participó ayer al mediodía de una sesión de la comisión de obras y servicios públicos de la Cámara de Diputados, que preside Clara García, la que se prolongó por una hora y media.

El encuentro había sido solicitado sobre una serie de inquietudes de los miembros de la comisión compuesta por los legisladores José Garibay, Rosana Bellatti, Rubén Guistiniani, Juan Cruz Cándido, Marcelo González, Sergio Basile, Oscar Martínez, Alejandro Boscarol, Amalia Granata y Arnaldo Ghione y de otros diputados interesados en la temática.

Caussi planteó un panorama general de la actual situación de la EPE, organismo responsable de brindar el servicio de transporte y distribución de electricidad a 1.300.000 usuarios en el territorio santafesino. En ese sentido, aludió al desafío de gestionar la empresa en esta situación sanitaria excepcional, priorizando la continuidad del servicio eléctrico, en un marco donde la recaudación de los recursos en este último período cayó en forma notoria. Remarcó la decisión del Gobierno Provincial de establecer la suspensión de cortes por 180 días, así como la de interrumpir el servicio a aquellas empresas exceptuadas por su actividad, que no cumplan con los protocolos establecidos por el Decreto específico.

Estas medidas que priorizan la situación sanitaria, ponen a la empresa en una situación financiera de extrema complejidad, que requerirá de mucha creatividad para su atención de cara al futuro. Remarcó el esfuerzo del capital humano de la EPE en la aplicación del esquema de esta cuarentena y priorizó los constantes contactos con Intendentes y Presidentes Comunales para encontrar soluciones rápidas a las demandas de los ejecutivos locales.

La pandemia es una oportunidad para avanzar en el perfil digital de la organización, implementando nuevas tecnologías que aumenten su productividad y faciliten la relación con el usuario del servicio eléctrico, destacó el Interventor.

Caussi afirmó que está en permanente análisis, la ejecución de medidas que den contención y respuestas desde la EPE a las necesidades de la sociedad santafesina en general y al sector productivo en particular.

El titular de la EPE manifestó que la caída de la demanda en el consumo de energía fue entre el 10 y el 15% en el último período y quedó a disposición de todos los miembros de la comisión para continuar en permanente contacto.