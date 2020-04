¿Dani Alves a Boca? Deportes 25 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La afirmación de Dani Alves hizo muchísimo ruido entre los hinchas de Boca. El lateral de San Pablo aseguró que "no estaría mal" terminar su carrera en el gigante argentino e ilusionó a varios pero... ¿es factible su llegada? ¿Cuál es su situación?

El zaguero ex-Sevilla, Barcelona, Juventus y PSG tiene contrato con el conjunto paulista hasta diciembre de 2022. Un detalle no menor es que gana cuatro millones de euros anuales, lo que lo convierte en uno de los hombres mejores pagos de Sudamérica.

Otro punto importante a tener en cuenta es su edad. Tiene 36, por lo que una vez que concluya su vínculo con el Tricolor ya habrá cumplido los 39, un número avanzado y que pocos alcanzan en actividad a un alto nivel, aunque los plazos se corrieron en los últimos tiempos.

Consultado en Instagram sobre un posible retiro en el Xeneize, el brasileño tiró: "Ustedes saben del cariño que yo tengo, y no es por lo que la gente dice o porque es grande; siempre me despertó algo diferente, hay algunas situaciones que te identifican".

El surgido de Bahía, dueño de 43 títulos oficiales entre clubes y la Selección de Brasil, considerado el más ganador de la historia, disputó 31 partidos desde el segundo semestre de 2019 y lleva siete goles en San Pablo, donde viste la mítica casaca número 10 a pesar de su puesto en la cancha.