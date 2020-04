"Un dolor muy grande" Deportes 25 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El mediocampista de Vélez Ricardo Centurión aseguró que tiene "un dolor muy grande", tras la pérdida de su novia Melodi Pasini, quien falleció de un ataque cardíaco mientras manejaba hacia la casa de su familia en Banfield.

"No se explica, es un dolor muy grande. Le doy para adelante siempre, como hicimos siempre en esta familia. En estos momentos no se puede contestar, pero haciendo el vivo les quiero decir que estamos un poco mejor", indicó Centurión al hacer un "Live" en su cuenta personal de Instagram.

El futbolista del club de Liniers agradeció a las personas que le mandaron su apoyo, tanto a él como a su familia, ya que "se tomaron el tiempo de preguntar".

"Ni yo ni mi familia sabemos cómo se sigue, pero hay que convivir con esto, no queda otra que seguir adelante por lo que estamos y por los que quedan. Quería hacer este vivo para que la gente de buena leche que se preocupó sepa cómo estoy. Es un dolor muy grande", sentenció.

El ex hombre de Racing y Boca, de 27 años, le habló a sus seguidores y resaltó que lo que sucedió "no se explica, es un sueño y los días de mi vida van a seguir siendo un sueño; no lo hemos superado ni yo ni mi familia, se sigue como se puede".

"Tengo ganas de que se pase esto de la cuarentena rápido así puedo volver al fútbol para que pueda ocupar la cabeza en eso y trabajar de lo que uno más le gusta. Por favor, cuidémonos entre todos", afirmó el habilidoso jugador.