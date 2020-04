D'Onofrio: "Tengo la sensación de que no se jugará nunca" Deportes 25 de abril de 2020 Redacción Por El presidente de River considera que la Copa Superliga no se terminará disputando y explicó la postura de su club sobre los descensos.

FOTO ARCHIVO D'ONOFRIO. / El presidente de River dio la postura del elenco "Millonario".

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, aseguró ayer que a su criterio la Copa Superliga "no se va a jugar" y aventuró que el fútbol podría regresar "a mediados de primavera".

"Tengo la sensación que la Copa Superliga no se va a jugar.

¿En qué momento?. Es una opinión personal. Pero es importante que la AFA, Superliga o como se llame, tome una decisión en breve, para saber los clubes qué nos espera para adelante", afirmó.

En declaraciones a Radio La Red, el presidente "millonario" sostuvo que para él "no se va a poder jugar al fútbol hasta mediados de la primavera, no nos podemos arriesgar si el virus todavía está circulando".

Hasta el momento la Copa Superliga tuvo solo una fecha, la cual River no jugó porque se negó a presentarse ante Atlético Tucumán por el brote de la pandemia de coronavirus.

D`Onofrio indicó que para hacer esa afirmación se guía "por lo que dicen los médicos" y agregó: "Muchos creen que esto ya pasó, y yo creo que no empezó y esperemos que sea leve".

Sobre la postura de River acerca de los descensos, el mandatario comentó que si la Copa Superliga no se reanuda "no podemos mandar a los equipos que no jugaron 11 partidos".

"Si se juega este campeonato, la Copa Superliga, tiene que haber descenso. Esa es la posición de River, pero si no se juega no podemos mandar al descenso a equipos que no jugaron los partidos", sostuvo.

El dirigente no sabe de qué manera podrá volver el fútbol, dado que "lo que viene para adelante es muy delicado y habrá que ver qué continuidad se le da a todo esto".

Luego comentó que tanto el plantel profesional como los empleados del club -un total de 900- tienen sus sueldos "al día", y explicó que el dinero que River recibe de la televisión "no significa nada", dado que solo es el cinco por ciento de los ingresos.

Sobre qué sucederá a nivel futbolístico tras la pandemia de coronavirus, D´Onofrio aclaró que "sin dudas dependerá de cuánto dura todo esto. Ojalá sea antes de septiembre. Pero esto generará una conmoción muy grande en la economía de los clubes.

Habrá que esperar unos meses para ver la realidad y ver hasta donde se llegó".

En cuanto a cómo ve Marcelo Gallardo, el entrenador de River, toda esta situación, el presidente del club de Núñez comentó que "él también coincide que esto no puede volver si no sabemos que ningún jugador se va a contagiar. No vamos a jugar y no queremos jugar, hasta que no tengamos la seguridad absoluta de que nadie pueda contagiarse".