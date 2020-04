Insisten para que baje el precio del gasoil Nacionales 25 de abril de 2020 Redacción Por TRANSPORTE DE CARGAS

BUENOS AIRES, 25 (NA). - La Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) solicitó ayer al Gobierno que implemente una reducción en los precios del gasoil, insumo básico para ese sector, porque "si el transporte se muere el país se paraliza".

La Catac agremia en sus filas a entidades de transporte de todo el país y representa a los transportistas de granos, un rubro que representa -con sus derivados- el 35% de las exportaciones de la Argentina.

La entidad emitió un comunicado con duros términos en el que asegura que "pareciera ser que con la pandemia quieren tapar el bosque", dado que antes sus planteos el Gobierno no da "ninguna respuesta".

"Venimos reclamando por el constante incremento de los combustibles que erosiona el precio del transporte automotor de cargas a niveles insostenibles, muy por encima del incremento del flete y siempre atado al valor del dólar", se quejó la Catac.

Señaló que el valor del petróleo retrocedió por debajo de los valores históricos y cuando se debería haber realizado un revalúo del valor del combustible con un descuento del orden del 30% en plena situación crítica, "desconocen dichas circunstancias".

El reclamo de la Catac se sumó así al realizado días atrás por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), que le pidió al Gobierno y a las empresas petroleras que acuerden una baja del 30% en los precios de los combustibles.

La Catac dijo que el transporte automotor de cargas "se brindó plenamente a la solución de los conflictos que implicaba la logística propia de la cuarentena, sin ningún tipo de incentivo, sin apoyo económico, financiero ni impositivo de ninguna índole, tampoco pidió nada".

Advirtió que "no se puede mantener el precio del combustible bajo estas circunstancias, pero los llamados no son contestados, menos atendidos. Los impuestos los cobran con recargos por mora, bloquean cuentas y venden el combustible a precios irrazonables cuando casi están regalando el crudo. Alguien no entendió aún que si el transporte se muere el país se paraliza", dijo el gremio.