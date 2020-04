Confirmaron otras once muertes y 172 casos de coronavirus en el país Nacionales 25 de abril de 2020 Redacción Por Desde el inicio de la pandemia, suman 3.607 las personas contagiadas en la Argentina y 176 los fallecidos.

FOTO NA COVID-19. Pasajeros voluntarios del ferrocarril Roca realizan el test rápido en la estación Constitución.

BUENOS AIRES, 25 (NA).- Once personas fallecieron en las últimas horas y 172 nuevos pacientes con coronavirus se confirmaron ayer, en el día que mayor cantidad de casos positivos se registraron desde el comienzo del brote, por lo que la cifra de contagiados con el virus en el país asciende a 3.607, las víctimas fatales hasta el momento son 176 y 976 los dados de alta, según informó el Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo al informe de la cartera sanitaria de este viernes por la noche, en las últimas horas fallecieron nueve personas: cuatro mujeres, una de 89 años y otra con dato de edad en investigación, ambas de la Ciudad de Buenos Aires; otra de 89, residente en la provincia de Buenos Aires; y otra de 85, de Córdoba.

También fallecieron cinco hombres, dos de 76 y 31 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires; otro de 61, de Misiones; otro de 68, residente en la Provincia de Buenos Aires y uno de 45, de Chaco.

En tanto, este viernes por la mañana, el subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, Alejandro Costa, había reportado otras dos muertes por Covid-19, durante el informe matutino sobre la pandemia.

En el reporte diario matutino se informó que del total de casos confirmados hasta este jueves por la noche, se llegó por primera vez a una paridad: el 50% son mujeres y el 50% son hombres.

Desde el inicio del brote se realizaron 44.654 pruebas diagnósticas, lo que equivale a 984,1 muestras por millón de habitantes.

Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 44 años; la tasa de letalidad es del 4,8 por ciento; y la edad promedio de fallecimientos es de 73 años, y en un 67 por ciento corresponde a hombres.

Del total de enfermos confirmados este viernes, 79 son de la Ciudad de Buenos Aires, 61 de la provincia de Buenos Aires, 7 de Chaco, 3 de Córdoba, 4 de Corrientes, 2 de La Rioja, 1 de Misiones, 11 de Río Negro, 1 de Santa Cruz, 3 de Santa Fe, y 1 de Tierra del Fuego.

Además se informó que un caso que había sido notificado en la provincia de Tucumán, se reclasificó por residencia en la provincia de Córdoba.

De todos los casos registrados hasta el momento, 887 (24,6%) son importados, 1.562 (43,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 755 (20,9%) son casos de circulación comunitaria, y el resto ​se encuentra en investigación epidemiológica.



TESTEOS RAPIDOS

Tras la realización de unos 400 test que se realizaron ayer en la estación Constitución durante el primer día del operativo del estudio de vigilancia sanitaria para la evaluación de proporción de personas con serología positiva para el coronavirus, no hubo casos positivos.

Este viernes, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, supervisó el primer día del operativo que tiene el objetivo de conocer la proporción de personas que puedan haber tenido Covid-19.

Los test rápidos, según se explicó, se usan justamente para medir anticuerpos, es decir las defensas que genera el cuerpo luego de siete días a partir de la exposición a una infección.

"Es una nueva fase de todo lo que tenemos planificado. Comenzamos ahora con los testeos de este tipo para medir circulación viral, son estudios epidemiológicos, no de diagnóstico", detalló el ministro de Salud, quien destacó el buen funcionamiento del operativo y la actitud colaborativa de las personas que voluntariamente se acercaron para ser testeadas.

"Esto recién comienza, vamos a ir midiendo la circulación viral en otros centros importantes de la ciudad y luego en otros lugares del país", dijo González García durante su recorrida junto a los ministros nacionales de Seguridad, Sabina Frederic, y de Transporte, Mario Meoni.

En un comunicado, la cartera de Salud informó que si una persona recibe un resultado positivo luego de realizarse este tipo de test rápido, significa que en algún momento tuvo contacto con el nuevo coronavirus y su sistema inmune respondió generando anticuerpos.

En tanto, si el test da negativo significa que esa persona todavía no ha estado expuesta al virus o estuvo expuesto recientemente y aún no ha generado defensas.

El test rápido es muy sencillo y su realización demora entre 15 y 20 minutos, y pueden participar del estudio las personas mayores de 18 años que no hayan presentado fiebre ni síntomas respiratorios o pérdida súbita del sentido del olfato y del gusto en los últimos 21 días. Consiste en la toma de una pequeña gota de sangre –a través de un pinchazo capilar en el dedo– para colocarla en el test y luego del tiempo estipulado se conoce el resultado.