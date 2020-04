En Holanda, temporada cancelada Deportes 25 de abril de 2020 Redacción Por Es oficial: la Eredivisie dio por finalizado su torneo sin campeón, ascensos ni descensos.

FOTO ARCHIVO LIGA DE HOLANDA. / Cedió ante la crisis. El Ajax ha quedado como el equipo mejor ubicado pero no será reconocido como campeón.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La dirigencia del fútbol de Holanda anunció ayer que, debido a la pandemia del coronavirus, decidió dar por finalizada la Eredivisie (Primera División) sin campeón, descensos ni ascensos.

"El consejo de fútbol profesional ha decidido, después de consultar a los clubes, jugadores y entrenadores, y con la aprobación del Consejo de Supervisión, detener la competencia 2019/2020. En relación con el ascenso y el descenso, se ha decidido no promover y no ser degradado de categoría", confirmó a través de un comunicado publicado en su web oficial la máxima Liga holandesa.

Además, explicó que para asignar los lugares para las competencias de clubes de Europa de la próxima temporada tomará la tabla de la Liga actual, lo que está "de acuerdo con las directrices de la UEFA".

De todas formas, hace algunos días, la UEFA había presentado "una variedad de opciones sobre el calendario" a las 55 Ligas europeas que la componen, con una "fuerte recomendación" para que finalicen sus torneos.

Pero Holanda, el miércoles y a través del primer ministro, Mark Rutte, ya había anunciado que suspendía "todos los eventos de ocio y deportivos" hasta el próximo 1 de septiembre, lo que imposibilitaba la reanudación de la Eredivisie.

En la Primera División holandesa quedaban nueve fechas, con el vigente campeón Ajax, con los argentinos Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez, como líder igualado en 56 puntos con el AZ Alkmaar.

El AZ le había ganado las dos veces que se enfrentaron por Liga al Ajax, aunque el criterio de desempate que rige en Holanda es la diferencia de gol general, que es favorable al conjunto de los argentinos (+45 contra +37).

De todas formas, por primera vez desde la temporada 1944/45 por la II Guerra Mundial, Holanda no tendrá campeón de su máximo torneo de fútbol.

Lo que sí está confirmado es que, gracias a esa diferencia de gol, Ajax jugará directamente la fase de grupos de la Liga de Campeones, mientras que AZ tendrá que pasar por la ronda clasificatoria.

En tanto, para la Europa League, quedaron clasificados Feyenoord (directo), más PSV y Willem II, que jugarán la ronda previa.

Respecto de descensos y ascensos, ADO Den Haag y RKC Waalwijk se quedan en Primera, mientras Cambuur y De Graafschap, los mejores colocados en Segunda, se quedan sin subir de categoría.