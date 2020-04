Casi 2,8 millones de casos y 195 mil muertes por coronavirus en el mundo Internacionales 25 de abril de 2020 Redacción Por En Estados Unidos, la cantidad de casos positivos escaló a 890.524, con 51.017 personas fallecidas, y en la ciudad de Nueva York, epicentro de la enfermedad en esa nación, la cifra de muertes llegó a 16.646.

BUENOS AIRES, 25 (NA).- La cantidad de casos confirmados de coronavirus en el mundo ascendió ayer a casi 2,8 millones, con más de 195 mil muertes debido a la pandemia de Covid-19, en tanto en el país más afectado por la enfermedad, Estados Unidos, el número de decesos superó los 50 mil.

De acuerdo con datos compilados por la universidad estadounidense Johns Hopkins con información suministrada por 185 naciones, la cifra de contagios llegó a 2.790.986 en las últimas horas y la de fallecidos, a 195.920, con 781.382 pacientes que lograron recuperarse.

En Estados Unidos, por su parte, la cantidad de casos positivos escaló a 890.524, con 51.017 personas fallecidas, y en la ciudad de Nueva York, epicentro de la enfermedad en esa nación, la cifra de muertes llegó a 16.646.

En este sentido, funcionarios de salud del estado California informaron que la primera muerte estadounidense relacionada con la pandemia de Covid-19 del coronavirus ocurrió semanas antes de lo que se creía hasta el momento.

Si bien se pensaba que dos decesos ocurridos el 6 y el 17 de febrero pasado no estaban relacionados con el coronavirus, más pruebas revelaron que sí.

Inicialmente, se creía que la primera muerte a causa del virus en EE.UU. se había producido el 29 de febrero pasado, en el estado de Washington.

En tanto, los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) de Estados Unidos agregaron este viernes seis nuevos síntomas asociados al Covid-19 a su lista oficial (dolor de cabeza, escalofríos, temblores, dolores musculares, dolor de garganta y pérdida abrupta del sentido del olfato o el gusto), para llevar a nueve el total.

Estos síntomas, que se suman a la fiebre, la tos y la falta de aire, pueden aparecer a partir de los dos días desde el primer contacto con el virus y hasta 14 jornadas después, según se informó.

Por detrás de Estados Unidos en la nómina de naciones más golpeadas por la pandemia figuran España (con 219.764 casos y 22.524 muertes), Italia (192.994 y 25.969), Francia (159.495 y 22.278), Alemania (154.545 y 5.723) y el Reino Unido (144.635 y 19.566), todos países europeos.

En Asia, Irán suma 88.194 contagios y 5.574 fallecidos, por delante de China, donde surgió el brote de Covid-19 que se convirtió en pandemia, con 83.885 y 4.636.

En África, el país más afectado es Sudáfrica, con 4.220 casos y 79 víctimas fatales, en tanto en América Latina, Brasil lidera largamente la nómina, con 52.995 casos confirmados de la enfermedad y 3.670 muertes.

Ecuador acumula 22.719 contagios y 576 fallecidos; Perú, 21.648 y 634, y Chile, 12.306 y 174, de acuerdo con los datos informados por la universidad Johns Hopkins.



DECLARACIONES INSOLITAS

DE TRUMP Y BOLSONARO

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y Jair Bolsonaro, su par del Brasil, pronunciaron declaraciones insólitas en referencia al coronavirus, el primero con recomendaciones preventivas quizás más peligrosas que la enfermedad misma y el segundo, negando la gravedad del tema.

Expertos de la salud de los Estados Unidos alertaron públicamente sobre las últimas declaraciones de Trump, quien llegó a sugerir la ingesta de desinfectante para combatir el nuevo brote de coronavirus o bien "introducir luz solar en el cuerpo de los pacientes infectados".

Bolsonaro mientras tanto, arremetió contra la Organización Mundial de la Salud en la figura de su conductor y hasta negó la gravedad de la pandemia.

En el primer caso, Trump se hizo eco de una investigación según la cual el virus (del COVID 19) no vive tanto tiempo cuando está expuesto a temperaturas cálidas y húmedas. Siguiendo esa línea, elaboró su consejo médico y sugirió la posibilidad de atacar el virus inyectando desinfectante en el cuerpo. "Veo el desinfectante que lo elimina en un minuto, un minuto. ¿Y hay alguna manera de que podamos hacer algo así mediante una inyección en el interior o casi una limpieza?" incitó el mandatario, agregando que "sería interesante verificar".

Eso le valió una respuesta de un profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, quien a través de Twitter (la red social a través de la cual se expresa Trump) pidió al presidente no decir cosas como esas. Desde la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. se advirtió sobre los efectos que produce el ingerir productos químicos como náuseas, vómitos, síntomas de deshidratación severa, e incluso la muerte.

Bolsonaro atacó nuevamente a la Organización Mundial de la Salud, señalando que su presidente, el sudafricano Tedros Adhanom Ghedreywsu, no tendría autoridad para hablar sobre el coronavirus y recomendar la cuarentena porque "no es médico".

Mientras tanto, cuando un periodista lo consultó por el balance de víctimas y contagiados, su respuesta fue: "Oye, hombre, quién habla de (ese asunto)... Yo no soy sepulturero, ¿de acuerdo?".