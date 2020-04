Cherquis Bialo: "Agremiados mandó al descenso a Colón" Deportes 25 de abril de 2020 Redacción Por El periodista, ex vocero de AFA, brindó detalles de aquel partido en el cual el 'Sabalero' no se presentó a jugar ante Atlético de Rafaela, en 2013, por recomendación de Sergio Marchi (secretario de FAA).

Ver galería 1 / 2 - FOTO ARCHIVO NO SE JUGÓ. / El encuentro entre Colon y Atético. Luego la 'Crema' recibió los puntos. FOTO ARCHIVO CHERQUIS BIALO

Sin dudas que aquel 18 de noviembre de 2013 será recordado por muchos en el fútbol argentino, más por los hinchas de Colón y de Atlético de Rafaela.

En el estadio Brigadier López debieron jugar aquella tarde el 'Sabalero' y la 'Crema', por el torneo de Primera División de AFA. Ambos luchaban por la permanencia en la máxima categoría, pero a los de la Capital Provincial se le sumaba el conflicto por una deuda económica que mantenía el club con sus jugadores, situación que llevó al plantel a no presentarse a disputar dicho encuentro, por expresa recomendación de Sergio Marchi, secretario de Futbolistas Argentinos Agremiados.

Sin mediar posibilidad alguna de apelar la decisión, Colón perdió esos tres puntos y seis meses después se volvió a cruzar con el elenco que dirigía Jorge Burruchaga en un partido desempate en cancha de cancha de Newell's de Rosario, que fue triunfo 1-0 para los rafaelinos (gol de Rodrigo Depetris) y decretó el descenso del 'Sabalero' a la B Nacional.

Ahora, el periodista Ernesto Cherquis Bialo, vocero de AFA en aquel episodio, contó en El Litoral detalles de lo ocurrido.

"No entiendo lo de Agremiados cuando mandó al descenso a Colón, Grondona les dijo "va a pasar esto, esto y esto, den marcha atrás con esa decisión porque el reglamento dice que si un equipo no se presenta, pasara esto y esto, las circunstancias no lo ameritan", comenzó diciendo. Para luego revelar detalles de lo sucedido por aquel entonces: "En ese momento se hace una reunión de abogados urgentes en la casa de Grondona y se analiza el reglamento de arriba hacia abajo. También hay reunión con el presidente del Tribunal de Disciplina y con asesores. Y ahí se les dice que no lo hagan porque van a perder el partido, no hay manera de que no pierdan el partido, no hay apelación que valga. Cuando Colón no se presentó a jugar el partido con Rafaela, Burruchaga llamó 80 veces para irse, Grondona lo atendió dos o tres veces, yo estaba ahí. Grondona quería que el partido se jugara, porque sino había que darle por perdido el partido a Colón y tendría una incidencia como finalmente tuvo en la definición del descenso", detalló el periodista.

A la hora de referirse a Lerche expresó: “Lerche se movió muchísimo, siempre fue un hombre que buscó el interés de Colón, consiguió que sea sede de la Copa América la cancha de Colón, logró refaccionar el estadio. Grondona le tenía un enorme respeto y consideraba que tenía un gran futuro en la dirigencia. Pero no sé cual fue la incidencia de Lerche en la no presentación de Colón, frente a la voluntad de los jugadores asesorados por un secretario general (Marchi) de Agremiados".