Fuerte respaldo de los gobernadores para la continuidad de la cuarentena

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El presidente Alberto Fernández analizó ayer el nuevo período de la cuarentena, que se extenderá hasta el próximo 10 de mayo, en una reunión por teleconferencia con los 24 gobernadores del país, quienes respaldaron mantener el aislamiento como se viene implementando hasta ahora, mientras que el anuncio oficial se realizará hoy sábado.

"Todos los gobernadores respaldan la continuidad de la cuarentena", indicaron fuentes de la Casa Rosada, quienes precisaron que la reunión virtual se extendió por más de tres horas debido a que "cada gobernador expuso e interactuó con el Presidente".

No obstante, algunos mandatarios provinciales propusieron retomar algunas actividades específicas en zonas de baja circulación del virus en el interior del país.

El encuentro, que el jefe de Estado encabezó desde la Quinta de Olivos, comenzó a las 16:40 y terminó a las 20:00.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue el único que estuvo en la residencia de Olivos, donde Alberto Fernández estuvo acompañado además por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Salud, Ginés González García, y del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.

Se esperaba que el Presidente anunciara los detalles de la nueva fase de la cuarentena que regirá hasta el 10 de mayo en una rueda de prensa prevista para este sábado a la tarde, como lo hizo en anteriores oportunidades y se especulaba con que antes se difundiera el decreto en cuestión.

Durante el encuentro el jefe de Estado agradeció las palabras de los gobernadores y afirmó: "Uno no hace política con quien le gusta sino con quien le toca. Yo quiero decirles que lo mejor que me pasó es tenerlos de gobernadores. Es una alegría tener los gobernadores que tenemos", según informó la página web del Gobierno de Tucumán.

Los gobernadores, por orden alfabético, tomaron la palabra para hacer su diagnóstico y el detalle de sus provincias en cuenta a la prevención y lucha contra el coronavirus, mientras que el Presidente se encargó del cierre, tras recibir un claro aval a la cuarentena, incluso de los opositores como el porteño Horacio Rodríguez Larreta.

En cuanto a la posibilidad de habilitar un tiempo de esparcimiento al aire libre para los menores, como le recomendaron los especialistas que lo asesoran y como le planteó una delegación de UNICEF que lo visitó en Olivos, aún había dudas en cuanto a que el mandatario avance con esa flexibilización.

Incluso, NA supo que en caso de el Presidente recomiende esa iniciativa, distritos como la Ciudad de Buenos Aires no aplicarían esas salidas breves de menores acompañados por un adulto, al menos en esta fase que irá hasta mayo.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, dijo al canal TN que durante la extensa reunión todos sus pares comentaron "como vienen trabajando en sus provincias para la prevención del coronavirus".

Consultado sobre la chance de permitir salidas de menores para recreación, Jalil lo desestimó en su provincia, una de las que no tiene casos de Covid-19, al menos para lo más inmediato: "Creo que hay ser muy prudentes, la opinión de Catamarca es que vamos a esperar para eso", indicó.

"Los resultados (de la cuarentena) están a la vista: las medidas que se han tomado son las correctas y creo que hay que seguir por esta misma dirección", expresó, por su parte, el gobernador tucumano, Juan Manzur, tras el encuentro, informó el Ejecutivo de esa provincia en su página web.

En tanto, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, sostuvo que apoya "la decisión de extender el aislamiento en virtud de los logros obtenidos" y durante su intervención en la teleconferencia mostró gráficos de estadísticas sobre la evolución de la pandemia en su provincia, una de las que más casos registró.