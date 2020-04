Regional de Salud presentó los protocolos Locales 25 de abril de 2020 Redacción Por Fue ayer por la mañana donde se informó que ya fueron entregados a los que están habilitados o en proceso de habilitación por parte de la provincia. Además a los que cuentan sólo con la habilitación comercial de la Municipalidad, será entregado por ellos.

FOTO ARCHIVO ROBERTO VITALONI. Coordinador de Epidemiología de la Región 2 de Salud de nuestra ciudad.

En la mañana de este viernes, la Directora Regional de Salud, Eter Senn y el Coordinador de Epidemiología, Dr. Roberto Vitaloni, dieron a conocer los nuevos protocolos para las instituciones dedicadas a adultos mayores o geriátricos de Rafaela, que fueron actualizados desde la provincia en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

“Este proceso es dinámico y flexible, la provincia tenía un protocolo aprobado y esta semana se modificó y ya fueron entregados a todos los geriátricos que están habilitados o en vías de habilitación de la Provincia, y los que están habilitados comercialmente por el municipio tienen que ser ellos los que lleven adelante este proceso. El nuevo protocolo se entregó junto con una declaración jurada que firmó cada dueño de la institución, haciéndose responsable de la aplicación de la reglamentación prevista. A su vez hay un formulario que tiene que completar cada agente que trabaje en la institución”, precisó Senn.

Con respecto a la inscripción en el Ministerio de Trabajo, se debe ingresar en la web del Ministerio de Salud, donde se debe buscar un usuario y una contraseña en el sistema SISA de la Nación y cargar todo el personal que tienen los distintos geriátricos. “Eso es en virtud de la asignación que van a percibir los trabajadores que estén trabajando en COVID”, informó la directora regional.

Por su parte el coordinador de epidemiología, el Dr. Roberto Vitaloni indicó que hay 29 geriátricos que están habilitados por la provincia, más 5 que tienen una vinculación municipal. El funcionario señaló que se van a estar colocando 600 vacunas antigripales a los abuelos y al personal de salud que esté trabajando en esas instituciones. Además explicó que ya se distribuyó toda la normativa y desde el lunes empieza el operativo de vacunación.



NORMATIVA PARA EL

PERSONAL DE SALUD

“Hay una gran discusión respecto a cómo debe trabajar el personal de salud que asiste a los geriátricos o residencias de adultos mayores, por todas las noticias que ya vimos, y el ministerio de salud de la provincia ha normatizado todo como debe hacerse, con lo cual si se cumplen las normas de bioseguridad no deberíamos tener problemas porque las reglas están claras”, manifestó el Dr. Vitaloni. Sobre cómo es esta normativa, el coordinador de epidemiología dijo que “está establecido desde como es el control que se le debe realizar a los abuelos como elemento prioritario, pasando por la higiene y el tratamiento que se le debe dar al personal que asiste a los adultos mayores, desde el personal médico y el personal no médico. Además y fundamentalmente se apela a la conciencia de cada una de estas personas, ya que en el caso de estar trabajando en otras instituciones tienen que tomar mayores precauciones”.



GERIATRICOS TRUCHOS

O NO REGISTRADOS

Vitaloni al ser consultado por estos lugares irregulares, señaló que “no podemos acceder a cosas que no son legales, deberán presentarse y regularizar su situación para poder ser inspeccionadas, pero si bien sabemos que hay casas que existen, no son legales y no deberían funcionar. Hoy no podemos salir a clausurar porque sería crear un problema. En definitiva lo que hay que analizar es que hay un problema y es el de ese abuelo que está en una institución y hoy no podemos generar esa complicación. Igualmente el que sabe y puede hacer la denuncia que la haga para que nos podamos acercar y ver en qué situación se está”. “Lo que hay que dejar en claro es que no deberían existir los hogares irregulares y que no están debidamente habilitados”, aclaró Vitaloni. Por su parte Eter Senn dijo que “una institución para adultos mayores se intenta habilitar o comenzar a funcionar, debería ir al municipio a hacer el primer trámite y de allí lo derivan a la Región de Salud para que en forma conjunta se le otorgue la habilitación comercial más el inicio del proceso para que la provincia lo autorice”.