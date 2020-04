Hernando Aveldaño y una nueva etapa en Mallorca Deportes 25 de abril de 2020 Redacción Por El ex basquetbolista de Ben Hur está desde el año pasado en España iniciando un emprendimiento personal

Ver galería 1 / 2 - FOTO H.A. EN MALLORCA./ Hernando y su esposa Denise. EXTRAÑANDO./ El ex capitán mencionó que madrugaba para seguir los partidos de la BH.

A más de 10.000 kilómetros de Rafaela comenzó el año pasado una nueva etapa de su vida Hernando Aveldaño. Junto a su esposa Denise, viajaron a España. A uno de los lugares más lindos de ese país y que posee un clima casi ideal, con más de 300 días de sol al año.

En este recorrido que estamos haciendo junto a deportistas rafaelinos por el mundo, el ex basquetbolista de Ben Hur nos contó que «estamos junto a mi esposa en Palma de Mallorca gracias a un emprendimiento gastronómico que iniciamos con mi hermano (Lucas)».

Como en todo el mundo, la pandemia del Coronavirus ha generado muchos problemas. De hecho España es uno de los países más afectados, pero puntualmente en las islas Baleares el panorama en cuanto a casos no fue grave.

En la entrevista a distancia, el alero nos contó sobre el momento con la cuarentena, de cómo siguió la participación benhurense en la Liga Provincial de un equipo que lo tuvo como referente, goleador y capitán durante casi una década, entre otros aspectos.

– Hernando, ¿cómo venía el trabajo allí hasta el momento de la cuarentena?

– En cuanto al trabajo, venía bien, estábamos esperando la temporada alta que comienza en Mayo/Junio, ya que es un destino muy turístico para los europeos, pero todo se frenó por el estado de alarma que el presidente determinó el 14 de Marzo, dándole inicio al confinamiento obligatorio. Todavía estamos confinados y hasta el momento sabemos que sería hasta el 9 de Mayo (con posibilidad de que se extienda).

– ¿En la parte de España que estás cómo es el panorama con la pandemia?

– Mallorca es una isla y gracias a su geografía pudo controlar el ingreso de turistas y visitantes, ya que la única forma de acceder es por vía ferry o transporte aéreo. Si bien la isla pertenece a España, es ésta condición la que nos dio algo de «tranquilidad» para los que la habitamos, fue fácil limitar los ingresos y por lo tanto el número de infectados. Gracias a Dios está bastante controlado.

– ¿Seguiste a la distancia a Ben Hur durante la Liga Provincial?

– Sí, a pesar de tener 5 horas de diferencia me ponía el despertador (si es que se trasmitía vía streeming) para poder verlos en vivo. Y sino lo primero que hacía al otro día en el desayuno era ver el resultado en la página de FIBALIVESTATS para felicitar o comentar con mis compañeros vía WhatsApp.

– ¿Extrañás el basquet? No sé si ahí tenés la posibilidad de poder entrenar o moverte en algún lado.

– La verdad que sí, se extraña mucho el club, compañeros y dirigentes. Lo primero que hice cuando llegué a la isla fue localizar las canchas de basquet públicas y comprar una pelota para sacar un poco el vicio. Me puse en contacto con la Federación de basquet de Islas Baleares y me citaron a una prueba en un club chico de la isla para el 13 de Marzo, pero por todo esto del coronavirus quedó trunco.

– Tu idea es quedarte a esperar que esto pase, o si se prolonga demasiado, ¿pensarías en volver a Argentina?

– Vinimos a la isla con la idea de asentarnos y comenzar nuestra vida acá. Tenemos pensado viajar a Argentina a visitar a familiares y amigos a fin de año, ojalá para esa fecha todo esté mejor.

Dejame saludar a mis ex compañeros e integrantes del club. Y a todos nuestros amigos y familiares de Rafaela. (Fuente: www.todoapulmon-rafaela.com).