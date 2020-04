Sukerman se reunió con Castellano y Calvo Locales 25 de abril de 2020 Redacción Por El Intendente remarcó que “todas las empresas que estuvimos inspeccionando cumplen con los protocolos de trabajo”. Por su parte, Roberto Sukerman dijo que “todos estamos de acuerdo en que la obra privada pueda comenzar y ese convencimiento lo tiene el gobernador Perotti”.

FOTO COMUNICACION SOCIAL ENCUENTRO. El funcionario provincial junto a las autoridades locales analizaron los protocolos sanitarios en el ámbito laboral.

El intendente Luis Castellano y el senador Alcides Calvo se reunieron este viernes por la mañana con el ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, Roberto Sukerman, que estuvo en Rafaela.

La visita del funcionario provincial se dio en el marco del trabajo centralizado y coordinado que el Gobierno de la Provincia viene llevando adelante con la Municipalidad de Rafaela en cuanto a los controles orientados al cumplimiento de los protocolos sanitarios en los ámbitos laborales que desarrollan actividades exceptuadas en el marco del Decreto Nacional establecido por la presencia de la pandemia de coronavirus.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete municipal, Marcos Corach, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, el director provincial de Asuntos Gremiales, Roberto Oesquer, representantes gremiales de la CGT -Delegación Rafaela-, entre otros.

Luego de dicha reunión, Sukerman, Castellano, Calvo y Oesquer participaron de una videoconferencia con periodistas de la ciudad la que se extendió por aproximadamente 40 minutos. Una vez terminada, se trasladaron a la empresa Limansky en donde se desarrolló una fiscalización conjunta.



PROTOCOLOS

El ministro Roberto Sukerman dijo que Provincia y Municipio están “fiscalizando en conjunto que los protocolos se cumplan” y todos entiendan que se deben presentar para realizar “una actividad excepcional autorizada para funcionar”.

Sukerman destacó que “el 55 por ciento de las empresas que presentaron protocolo están integradas por hasta 10 empleados”. Al respecto, el funcionario resaltó que no es una acción imposible de llevar a cabo sino todo lo contrario y agregó que, actualmente, existen “30 por ciento de protocolos presentados por empresas de hasta 50 empleados”.

En definitiva, en las próximas horas, el Ministerio de Trabajo de la Provincia va a superar “los 10 mil protocolos obligatorios presentados. Esto es una muy buena noticia porque habla de la responsabilidad de todos los que hoy desarrollan actividades exceptuadas”, mencionó. “Pretendemos que la vuelta a la actividad sea ordenada. El gobernador Perotti es un industrialista, un productivista, un desarrollista y quiere que la actividad económica pueda ir avanzando y todas las inquietudes son transmitidas por él a nivel nacional”, expresó Sukerman. El Ministro manifestó que “todos estamos de acuerdo en que la obra privada pueda comenzar y ese convencimiento lo tiene el gobernador Perotti. De hecho, lo viene planteando a nivel nacional y esperamos que cuanto antes se pueda resolver”.



CUMPLIMIENTO

Por su parte, el intendente Luis Castellano destacó la importancia de la visita del ministro Sukerman a nuestra ciudad en el marco de esta coyuntura tan particular así como el acompañamiento del senador Alcides Calvo “con quien venimos compartiendo cada una de las actividades y las gestiones que necesita nuestro sector económico, productivo e industrial” y la de Roberto Oesquer con quien “venimos coordinando junto a nuestro equipo de Producción, Empleo e Innovación acciones que permitan poner en marcha de a poco la rueda económica y productiva”.

Castellano comentó que mantuvieron una reunión de aproximadamente una hora con el Ministro de Trabajo, parte de su equipo, integrantes de la CGT Rafaela y miembros del Gabinete municipal la que dejó como saldo “una muy buena noticia que es que de todas las empresas que estuvimos inspeccionando, más de 100, todas cumplen con los protocolos de trabajo. Hay mucho respeto, cuidado y es lo que le transmitimos al Ministro en la reunión”.

El Intendente informó que “le hemos entregado al ministro Sukerman una nota con respecto a todas las actividades que todavía no se han puesto en marcha y que tenemos que ir, de a poco y con mucho cuidado, elevando al Gobierno de la Provincia y éste a su vez al Gobierno Nacional para ver si se pueden ir dinamizando”.



SITUACION

Finalmente, el senador Alcides Calvo puso en valor la visita del Ministro de Trabajo, tanto a Rafaela como a la región, “a fin de evaluar la situación productiva atento a esta pandemia que nos afecta a todos”. Además, el Senador Provincial señaló que el encuentro “nos permitió elevar algunas inquietudes relacionadas a este proceso de flexibilización así como también mostrar el trabajo que vienen realizando las empresas de la ciudad en cuanto a la aplicación de los protocolos, la presencia y recorrida de los inspectores para la verificación del cumplimiento de los mismos”.