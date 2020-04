LNB: la idea es que se pueda terminar Deportes 25 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Al igual que sucede con la gran mayoría de las competencias deportivas del mundo, la temporada de la Liga Nacional de Básquet de la Argentina se encuentra suspendida por tiempo indefinido desde marzo. Sin embargo, mientras ciertas competiciones europeas ha decidido cancelar sus campañas actuales, la Asociación de Clubes aseguró en la reunión que mantuvieron el jueves con los entrenadores de los equipos que tiene como objetivo terminarla, luego de que se vuelva a la actividad.

Así se lo expresó a Básquet Plus Gerardo Montenegro, presidente de la AdC. El dirigente afirmó que no tienen pensado otra cosa que no sea finalizar un curso del que ya se ha jugado el 70% de su totalidad. Los formatos y los tiempos son variables que dependerán y estarán estrictamente relacionadas a las medidas que se tomen a nivel nacional, en cuanto al desarrollo de la pandemia del Coronavirus y su impacto en la salud de la población.

Además, Montenegro aclaró que la idea de la organización es mantener el salario tanto de los DT como de los jugadores y no ejecutar ninguna reducción de emergencia a los mismos. La aplicación o no de esas determinaciones estará ligada exclusivamente a lo que decida cada club en particular.