Dos Brigadas de Nación vuelven para reforzar tareas de fumigación Locales 25 de abril de 2020 Redacción Por Así lo afirmó la directora de la Regional de Salud Eter Senn en conferencia junto al Dr. Roberto Vitaloni, donde dejaron en claro que la fumigación es una acción más pero lo fundamental es descacharrizar los patios.

FOTO COMUNICACION SOCIAL DESDE EL LUNES. Las Brigadas se sumarán a las tareas de fumigación en todos los barrios de la ciudad.

Ayer por la mañana, en la Regional de Salud se desarrolló una conferencia de prensa donde se informó que el próximo lunes dos nuevas Brigadas Sanitarias de Nación llegarán para reforzar la fumigación espacial en todos los barrios de Rafaela, para trabajar en la prevención del dengue. Las tareas se desarrollarán diariamente desde las 5 hasta las 9 por la mañana, mientras que por la tarde se harán de 17 a 20.

La cifra oficial de casos en la ciudad asciende a 571, lo que representa una cifra alarmante y que enciende una luz de alerta ya que seguramente debido al entrecruzamiento de datos con el sector privado son más los casos.

Por tal razón desde la Regional de Salud de la Provincia se ha solicitado nuevamente la colaboración de la Brigada Sanitaria Nacional, que ya había estado realizando estas tareas hace algunas semanas.

“Los casos de dengue han ido aumentando en la provincia tal como se preveía y seguro son más, no lo digo de modo alarmista sino porque no se llega a veces al diagnóstico correcto. La semana que viene vuelve la brigada de nación, pero yo soy un obstinado en decir que toda Rafaela está esperando la fumigación, pero la fumigación tiene un tiempo acotado de efecto y si no eliminamos los cacharros vamos a estar en la misma situación que siempre; todo el mundo espera la fumigación pero es una parte más, es importante pero es una parte más”, señaló el Dr. Vitaloni.

“Si el tiempo ayudara e hiciera un poco más de frío disminuiría la actividad del mosquito, pero en términos futbolísticos es patear la pelota para adelante porque ni bien vuelvan las temperaturas elevadas otra vez vamos a estar complicados. Si cada uno de nosotros no eliminamos cacharros, no nos vamos a sacar de arriba el dengue nunca”, insistió el coordinador de epidemiología regional. Vitaloni indicó que “el dengue epidemiológicamente empieza a desaparecer porque es una enfermedad tropical, cuando comienza el frío el mosquito desaparece, pero ya dejó los huevos preparados para la reproducción larvaria; por eso es ahora cuando tenemos que estar actuando”.



ENTRECRUZAMIENTO

DE DATOS

Sobre este tema Vitaloni dijo que “el privado tiene la obligación de pasar los datos, porque el dengue es una enfermedad de denuncia, no para estigmatizar al paciente, sino para tener los registros y no siempre se hace. A veces se llega hasta ahí y los laboratorios privados no cuentan con reactivos y termina siendo el efector público más eficaz que el privado, acá en Rafaela no nos podemos quejar de la colaboración de los bioquímicos. Cada bioquímico debe completar una ficha epidemiológica y debe alcanzarla a la Regional de Salud para que nosotros la carguemos al sistema, porque es el bioquímico el que tiene el dato del paciente y del laboratorio. A parte hay gente que tuvo dos o tres días fiebre y no fue a ningún lado, pudo haber sido dengue y ni siquiera fue a una consulta médica. No todos los casos son horripilantes en cuanto a la sintomatología”.



SOBRE LA FUMIGACION

Eter Senn destacó que “el municipio desde que se fue la brigada de nación, estuvo fumigando en los distintos sectores, se comenzó al ver la cantidad de casos que había, otra vez la gestión para que venga la brigada de Calchaquí que va a estar 15 días en la ciudad. Se va a intentar fumigar toda la ciudad y se comenzará de acuerdo a la estrategia que tengan prevista”.