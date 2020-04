Detalles principales del protocolo para TC Deportes 25 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Si bien es una incógnita cuando se reanudará la actividad automovilística en el país debido a la pandemia del coronavirus, la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) presentó un protocolo de seguridad e higiene en la videoconferencia que llevó adelante su presidente, Hugo Mazzacane, con Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deporte, el pasado miércoles.

En el mismo participaron Rodolfo Balinotti y el resto de su equipo de trabajo. La entidad de la calle Bogotá 166 aspira a un retorno en junio o julio a más tardar y será sin público. A su vez, propusieron reducir drásticamente la cantidad de gente que asista a trabajar en los autódromos.

La propuesta es reducir a un 30%, 40% la cantidad de gente, cuando en una carrera habitual concurren más de 2000. Las personas que asistan deberán llevar barbijos, guantes y antiparras y respetar los 2 metros de distancia que sugieren los médicos.

Se espera también que haya controles de temperatura y cabinas de desinfección en el ingreso a los boxes de cada pista. La ACTC también tendrá un protocolo técnico para reducir costos y así ayudar tanto a los pilotos como equipos de Turismo Carretera, TC Pista, TC Pick Up, TC Mouras y TC Pista Mouras.



OFRECEN SU AUTODROMO

En los últimos años la mayoría de los calendarios estuvieron conformados en base al apoyo que brindaban diferentes provincias o ciudades donde se llevaban a cabo las competencias. Ante una emergencia y la difícil situación que ya se vive y seguramente se vivirá una vez que finalice la cuarentena, se presume que aquellos aportes ya no estarán. ¿Entonces qué autódromos estarán en condiciones de afrontar carreras?

Habrá que ver que determina cada categoría, pero tal vez escenarios no tan distantes de Buenos Aires o de puntos cercanos a la base de operaciones de los equipos tengan mayores posibilidades.

Desde el AMCO de Olavarría se mostraron abiertos y dispuestos a colaborar, teniendo el autódromo a disposición. "La ilusión de tener alguna fecha de las categorías principales está. Si bien ni el Club, ni el Municipio pueden aportar recursos, tenemos el predio y el grupo de trabajo. Necesitamos solamente una semana de anticipación y tenemos un autódromo operativo", manifestó Juan Traversa, presidente del AMCO.