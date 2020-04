Figuras apoyaron a médicos y enfermeros Deportes 25 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO RECONOCIMIENTO./ Delfina Pignatiello dejó su mensaje.

BUENOS AIRES, 25 (NA) - Figuras del deporte argentino como Lionel Messi, la ex tenista Gabriela Sabatini y el ex basquetbolista Emanuel Ginóbili, y el tenista Juan Martín Del Potro se sumaron a una campaña realizada por el Comité Olímpico Argentino (COA) para agradecer a los médicos y enfermeros que luchan contra el coronavirus. Sabatini les señaló "en estos tiempos difíciles, ustedes son los más fuertes", mientras que Ginóbili agregó "...los más valientes, los más resistentes, los que dan pelea". "El equipo argentino les dice gracias", expresó el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, quien consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

A su vez, el basquetbolista del Real Madrid Facundo Campazzo señaló: "los que transpiran la camiseta, los que nos dan esperanza", mientras que el jugador de la Selección argentina de hóckey sobre césped masculino Pedro Ibarra continuó diciendo: "hoy más que nunca, son nuestros héroes".

En tanto, Carla Rebecchi, la jugadora de la Selección argentina de hóckey sobre césped, indicó que son "los que trabajan sin pausa en los hospitales", y el entrenador Carlos Retegui señaló a "médicos, enfermeras y paramédicos".

Al mensaje del COA también se sumaron la nadadora Delfina Pignatiello y los medallistas olímpicos en Yatching, Santiago Lange y Cecilia Carranza, y el voleibolista Luciano De Cecco.

En el agradecimiento de los deportistas no solo estuvieron los médicos y enfermeros, sino también los que realizan actividades "escenciales". En la lista de deportistas estuvieron también la voleibolista Yamila Nizetich, el ex taekwondista Sebastián Crismanich, el atleta Germán Chiaraviglio. El gimnasta Federico Molinari indicó que todos los trabajadores que cumplen sus tareas en este momento son "luchadores en la primera línea". "Los que nos cuidan y sostienen", agregó el ex rugbier Agustín Pichot, mientras que el ciclista Walter Pérez resaltó la figura de quienes "dejan todo en la cancha".

En el video aparecieron las figuras de la jugadora de hóckey Noel Barrionuevo, quien dijo de los que le hacen frente a esta pandemia que "ninguno se quedó en el banco de suplentes", al tiempo que el voleibolista Facundo Conte comentó: "ni acusó lesión".

Diego Simonet, el mejor jugador de handball argentino, señaló: "tampoco pusieron excusas para esquivar este partido", y la mejor jugadora argentina de hóckey sobre césped, Luciana Aymar, comentó: "por el contrario, se pusieron nuestra camiseta". "Pidieron la pelota y enfrentaron la adversidad con gran entereza", sostuvo el tenista Juan Martín Del Potro, y el DT de la Selección argentina de básquetbol, Sergio Hernández, graficó que "aún cuando el cansancio les quiere ganar, siguen luchando".

El pivot Luis Scola continuó: "...con el orgullo de saber que están ahí", mientras que el "Peque" Diego Schwartzman puntualizó que lo hacen "peleando este partido", en un video que también tuvo a la judoca Paula Pareto, quien además es médica.