Roland Garrós podría jugarse en octubre Deportes 25 de abril de 2020 Redacción Por La intención sería que no coincida con el Tour de Francia de ciclismo

FOTO ARCHIVO NA UN ANHELO./ Los organizadores quieren tener el tradicional Grand Slam de polvo de ladrillo.

BUENOS AIRES, 25 (NA) - El torneo tenístico de Roland Garros, el Grand Slam en polvo de ladrillo que se juega en la ciudad francesa de París, que ya había sido postergado por la pandemia de coronavirus, se llevaría a cabo entre el 27 de septiembre y el 11 de octubre. El certamen había sido postergado por la mencionada pandemia del 24 de mayo para el 20 de septiembre, pero desde la federación francesa de tenis planean demorar una semana su inicio.

Según indicó el diario Le Parisien, el Grand Slam se retrasaría para no coincidir en París con el final del Tour de Francia y de esta manera se evitaría una excesiva acumulación de aficionados en la capital gala. En tanto, se informó que en la mencionada ciudad de Francia donde cada año termina la prueba ciclista, es donde residen la mayoría de tenistas que participan en los Internacionales de Francia y lo que se pretende es evitar un peligro innecesario de contagios por el coronavirus.

Ante esta situación los tenistas tendrían más margen para prepararse para jugar en Roland Garros en caso de que se dispute el US Open, que terminaría el 13 de septiembre en las pistas del Billie Jean King Tennis Center de Nueva York.

Los torneos de tenis se encuentran suspendidos desde principios de marzo y sería hasta el 13 de julio, siendo hasta el momento el Abierto de Australia el único Grand Slam que pudo jugarse en febrero último en el cual el serbio Novak Djokovic se quedó con el título.

En tanto, Wimbledon fue cancelado este año y volverá en 2021, a la vez que el US Open mantiene por el momento su fecha original, y Roland Garros fue pospuesto cuatro meses con la intención de que pueda disputarse. Según se señaló, lo más cercano en cuanto al regreso del tenis serían eventos en cancha lenta preparatorios para Roland Garros y en eso trabajan el Open 500 de Hamburgo y los Masters 1.000 de Madrid y de Roma.

Además se supo que el París se canceló el Salón Internacional del Automóvil, que iba a llevarse a cabo del 1 al 11 de octubre, precisamente donde se ubicó ahora el torneo más importante de tenis en Francia.