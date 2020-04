Reinvención de las Fuerzas Armadas Editorial 25 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Cuando falten pocos días para que termine este traumático 2020, casi a mediados de diciembre, se cumplirán 37 años de la recuperación de la democracia en la Argentina y con ello el punto final de la última dictadura militar conocida como el Proceso de Reorganización Nacional que, en realidad, fue un desastre en todo sentido para el país más allá de que hubo grupos minoritarios que sacaron provecho. En términos de derechos humanos significó un retroceso fenomenal y una larga noche de siete años y medio en la cual miles de personas fueron desaparecidas. También, a partir de una nefasta gestión de la economía, generó una crisis tan profunda cuyas raíces perduran hasta estos días.

Las Fuerzas Armadas quedaron manchadas para siempre por ese gobierno que favoreció a unos pocos y dolorosamente perjudicó a casi todo el país. Esa historia reciente muestra cicatrices y heridas que no terminaron de cerrar, por lo que por momentos y en determinados lugares no deja de ser un tabú hacer referencia a "los militares". A medida que la democracia, desde 1983, recuperaba vitalidad fue posible enjuiciar y encarcelar a muchos de los delincuentes y asesinos que con uniforme del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea se creyó con un poder ilimitado. Y posteriormente se planteó el objetivo de reconstruir la institución, de reconciliarla con la sociedad civil a partir de nuevas generaciones de soldados educados en los valores democráticos.

En este escenario, tradicionalmente las Fuerzas Armadas deben intervenir en caso de amenazas externas provenientes de otros estados. En julio de 2018, el por entonces presidente Mauricio Macri firmó un decreto que incorporó una nueva tarea para las Fuerzas Armadas que en principio era la de intervenir en asuntos de seguridad interior, abriendo una nueva y fugaz controversia. La decisión recibió cuestionamientos por parte de la oposición, temerosa de que las FFAA sean destinadas a reprimir protestas en cualquier ciudad del país, lo cual obligó al Gobierno a aclarar que el cambio no contemplaba la participación de las FFAA en actividades de patrullaje o de seguridad interna. En realidad, se explicó que los soldados podían ser reubicados en zonas de frontera más expuestas ante el avance del narcotráfico y el terrorismo.

En general, las instituciones castrenses se encuentran recluidas en sus cuarteles y reaparecen en la vida pública de la Nación en una fecha patria que implica la participación en una fiesta cívica militar. O bien ante situaciones de emergencia derivadas, por ejemplo, de fenómenos climáticos que dan lugar a inundaciones y dejan pueblos aislados. En estos casos, con su equipamiento, ofrece gran ayuda para brindar asistencia a los damnificados, tal como sucedió durante las crisis hídricas que se registraron en los últimos años en el norte santafesino. Con helicópteros o vehículos especiales para transitar por caminos intransitables, el Ejército asume un papel clave a la hora de atender las necesidades de la población en momentos de angustia.

Con la emergencia sanitaria a la que asistimos por estos días a raíz de la pandemia del coronavirus, nuevamente las Fuerzas Armadas reescriben su historia cumpliendo un rol clave en favor de la sociedad civil y el país. En el caso de la Fuerza Aérea se transformó en un salvavidas para cientos de argentinos varados en países de la región, como Perú. Sus aviones han volado en el último mes para traer de regreso a ciudadanos que quedaron atrapados en el exterior cuando el coronavirus provocó el cierre de las fronteras entre todos los países.

Del mismo modo, el despliegue de los militares hacia el interior del país ofrece una imagen asociada estrechamente a valores como la solidaridad y el servicio. El ministro de Defensa de la Nación, el santafesino Agustín Rossi, sintetizó esta etapa al sostener que "la sociedad civil recibe con mucha empatía a las Fuerzas Armadas" que cumple tareas de distribución de alimentos, apoyo logístico a las fuerzas de seguridad y el despliegue de hospitales de campaña -como el de Campo de Mayo en Ciudad de Buenos Aires- en medio de la emergencia sanitaria. El funcionario nacional indicó que las Fuerzas Armadas están trabajando en todo el país y que el espíritu con el que trabajan es de compromiso y de colaboración, al tiempo que afirmó que eso está siendo bien recibido por la gente. Incluso, Rossi subrayó que en muchos lugares hay aplausos cuando hay muchos efectivos y reconocen el uniforme.

Rossi no dudó en afirmar, esta semana cuando visitó instalaciones militares junto al gobernador, Omar Perotti, que el actual despliegue de las fuerzas armadas es el más importante que se ha hecho desde la recuperación de la democracia.

"Los 80 mil hombres, soldados y oficiales de las fuerzas armadas están distribuidos en todo el país brindando ayuda humanitaria", dijo. Es una buena noticia para la democracia y para una institución que aún carga una cruz que viene de su pasado no tan lejano.