Piden que pensionados ley 5.110 accedan al IFE

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe reiteró el pedido a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) para que se incorpore, y con carácter automático, a los beneficiarios de la pensión provincial ley 5.110 al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinado a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En un oficio dirigido al director del organismo nacional, la defensoría recordó que el 27 de marzo pasado ya había solicitado esta medida, habida cuenta de la gran cantidad de planteos recibidos por parte de beneficiarios de la ley 5.110 por la imposibilidad de acceder al IFE. “En aquella oportunidad la Defensoría del Pueblo brindó los argumentos que revisten de razonabilidad a los reclamos ciudadanos realizados: el carácter excepcional y transitorio de la prestación IFE y que los montos que perciben los pensionados de la ley 5.110 resultan similares en su mayoría al de los beneficiarios de la Asistencia Universal por Hijo y por Embarazo para Protección Social (AUH) y becas Progresar, los cuales sí se encuentran expresamente incluidos entre los beneficiarios de la IFE”, señala el documento remitido a Anses.

No habiendo contestado la entidad, "y observando que se repiten los reclamos de los titulares de estas pensiones provinciales, quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, le solicito en carácter de urgente incorpore y/o gestione la incorporación ante del Poder Ejecutivo Nacional la inclusión automática de los pensionados de la ley 5.110 de la provincia de Santa Fe entre los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”, requirió la defensoría en la misiva.

Al mismo tiempo, destacó que el nuevo planteo “reviste especial importancia ante el anuncio hecho público de la apertura de un nuevo período, a partir del 22/04/2020, para solicitar instancia de revisión para cobrar el beneficio del IFE”. En ese sentido, el organismo provincial recomendó que, en esta oportunidad, “se admita a quienes fueron desestimados por percibir la pensión no contributiva ley 5.110 y que, además, se inscriba a quienes no lo hicieron y perciben el mencionado beneficio”.