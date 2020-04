La región también hace esfuerzos para prepararse ante la pandemia Locales 25 de abril de 2020 Redacción Por El senador Alcides Calvo participó de una recorrida junto a funcionarios locales, en el Centro de Aislamiento que funcionará en el club 9 de Julio. Allí habló del comité que se conformó en el Departamento Castellanos y de los esfuerzos a la hora de optimizar recursos en medio de una emergencia sin precedentes.

FOTO PRENSA COMUNICACION SOCIAL RECORRIDA. El senador Calvo habló también sobre la situación sanitaria del Departamento Castellanos.

Durante la mañana del último miércoles se llevó a cabo una recorrida por los Centros de Aislamiento que ya están equipados en Rafaela y funcionarán en el club 9 de Julio, Atlético y Ben Hur. El senador departamental Alcides Calvo participó de esta actividad y se refirió al trabajo que se está realizando de manera coordinada en la región para enfrentar la pandemia, el legislador dijo que “estamos trabajando desde los comités locales que han constituido cada cada localidad principalmente aquellas que son un poco más grande como es el caso de Humberto Primo, San Vicente, Sunchales, Frontera, María Juana y en ese aspecto acompañando todo este proceso. Creo que se plantea un antes y un después para todo esto de la pandemia, no solamente en los modos de tratarnos y de conectarnos, sino en el ver cómo enfrentamos esta situación cuando haya gente infectada”.

“Hoy estuvimos visitando lo que es el centro de aislamiento del club 9 de Julio, ayer estuvimos en la ciudad de Sunchales donde Libertad de Sunchales también cedió los espacios para hacer estos centros, Humberto Primo hizo lo mismo en el club Argentino de esa localidad y nosotros tratando de ir acompañando porque es algo totalmente novedoso y nuevo donde día a día se van cambiando los escenarios, las situaciones; sabemos que la cuarentena ya tiene ya más de un mes y esto ha generado también algunos efectos negativos en la economía pero también somos conscientes de que cuando uno comienza a hablar, el concepto primario es la salud. Sin salud no podemos tener trabajo, no podemos tener economía”, manifestó Calvo.



CONTENER A INTENDENTES

Y PRESIDENTES COMUNALES

El senador Calvo reconoció la delicada situación financiera de los municipios y comunas en medio de esta emergencia sanitaria que requiere de la disposición de más recursos y por eso valoró la decisión del gobernador Omar Perotti, que transfirió algunos recursos por anticipado para tratar de paliar esta situación, y para tratar de hacer estos equipamientos, que son los centros de aislamientos. Sobre la situación de los recursos y la caída de la recaudación, el legislador explicó que “estamos en un momento donde sabemos muy bien que el tema de la toma de préstamos está totalmente cerrado y tal vez se haya perdido un tiempo realmente muy valioso, porque uno en noviembre o diciembre no preveía esta situación, pero las cuestiones de negociaciones por parte de la oposición no nos permitió tener esta herramienta del préstamo, de la renegociación de contratos”.

Calvo profundizó su análisis sobre este aspecto y dijo que “hoy la provincia está tratando de buscar el apoyo del gobierno nacional que por suerte hay un trabajo practicante coordinado y en conjunto; el esfuerzo se hizo y prácticamente más de 300 millones de pesos se han ido a los municipios y comunas para tratar de contrarrestar esta pandemia, y se está trabajando en el tema”.

Por otra parte el senador informó que está trabajando con Omar Perotti, con el ministro de la producción, con el ministro de gestión pública, para ver de qué manera se empiezan a generar mecanismos para asistir aquellas pequeñas y medianas empresas, o aquellos emprendimientos que no no puede trabajar por el tema de la cuarentena. Calvo dijo que “en eso también hay un trabajo valioso de Luis Castellano y de todo su equipo para tratar conjuntamente con la Agencia de Desarrollo y con la Asociación para el Desarrollo que está formada por presidentes comunales e intendentes, y el aporte del gobierno provincial, poder activar algunos mecanismos de préstamos; préstamos que no van a ser muy grandes, tal vez que sean hasta 30.000 o 50.000 pesos, a tasas subsidiadas y con meses de gracia para que lo puedan ir amortizando a medida que se vayan poniendo en marcha sus actividades”, enfatizó.



CAIDA DE LA RECAUDACION

“Hoy vemos una realidad y es que los municipios también comenzaron a padecer porque los niveles de recaudación han bajado casi un 50%, los fondos compartidos de nación y provincia prácticamente bajaron esa misma escala y por ende los efectos son totalmente negativos. Tenemos que estar acá, sabemos muy bien que aquí se necesita mucho tiempo mucho trabajo y muchas acción”, manifestó el senador Calvo.