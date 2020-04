El Concejo aprobó las sanciones Locales 24 de abril de 2020 Redacción Por Fue en la sesión extraordinaria que de manera virtual se realizó ayer por la mañana. Se establecieron multas que van de los 4.000 a los 27.000 pesos.

FOTO PRENSA CONCEJO SESION VIRTUAL. Los concejales rafaelinos durante el histórico encuentro "on line".

Este jueves se concretó la primera sesión extraordinaria de la historia realizada de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, donde los ediles aprobaron la norma que establece sanciones para quienes no usen barbijos o tapabocas en la vía pública.

Lo que aprobó el Órgano Legislativo se desprende de lo ya aprobado en la Ordenanza de Emergencia Sanitaria y complementa lo relacionado a sanciones, a partir del decreto que establece como obligatorio el uso de barbijos o tapabocas donde se estipula que ante este incumplimiento las multas estarán entre los los 4.000 a 27.000 pesos, expresado en Unidades Municipales de Multa, que están sujetas al precio del litro de nafta.

Al ser consultada la concejal Brenda Vimo sobre esta sesión, destacó la posibilidad de “poder aprovechar la tecnología para continuar con el trabajo legislativo” y dijo que “hay que encontrar la manera de seguir trabajando mancomunadamente con el Poder Ejecutivo en momentos muy complejos. “Es muy importante poder haber aprobado estos dos proyectos y seguir trabajando de manera virtual respetando la cuarentena. Por un lado la obligatoriedad en el uso de tapabocas trajo consigo la necesidad de clarificar la sanciones a partir del incumplimiento de esta exigencia. El otro proyecto tenía que ver con la necesidad de brindarle al Ejecutivo la posibilidad de la compra de combustible”, indicó la edil oficialista.



LO APROBADO

La norma sancionada ayer indica en el Art. 1.°) Dispónese que el no uso del barbijo no quirúrgico, tapabocas y/o máscara protectora, con carácter preventivo y social, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 9°) del Decreto Municipal N° 50.523, será sancionado con una pena de multa que podrán fijarse entre cinco (5) y treinta (30) Unidades de Multas de las previstas en la parte especial del Código Municipal de Faltas. Art. 2.°) Los Jueces Municipales de Faltas graduarán la sanción establecida en el artículo precedente, de acuerdo a los antecedentes del infractor y la gravedad del incumplimiento en cada caso, pudiendo incluso ordenar la realización de hasta sesenta (60) horas de trabajos comunitarios al infractor, como pena accesoria a la multa. Todo ello, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que pudieren corresponder. Art. 3.°) La sanción que se aplique en virtud de lo dispuesto por el artículo 1°) de la presente Ordenanza, no podrá ser sometida a reducción alguna por aplicación del sistema de pago voluntario regulado por la Ordenanza Municipal N° 4906. Art. 4.°) Serán de aplicación supletoria a la presente, las disposiciones de la Ordenanza Municipal N° 5.174 (T.o. Ordenanza Municipal N° 5.175), en todo lo que no resulten modificadas. Art. 5.°) La presente Ordenanza entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación.



"SESIONAR DE MANERA

VIRTUAL ES VALIDO"

El abogado especialista en Derecho Público, Dr. Enrique Marchiaro, se refirió al hecho histórico llevado a cabo ayer, en el marco de la cuarentena por la pandemia de COVID-19 y dijo que “lo que hay que entender es que los Cuerpos Legislativos, como en general el Estado o también las personas físicas, no solamente tienen poderes o atribuciones explícitas, -es decir las que están escritas, las que están tabuladas de modo lineal-, sino las implícitas que derivan de la naturaleza de su función, y siempre se entendió que el Estado tiene poderes implícitos por los cuales a un Órgano cuando se le reconoce una finalidad se le reconocen los mecanismos o los modos para poder cumplir con esa finalidad”.

“Más allá de la literalidad de la ley cuando hay una situación determinada, activa un poder implícito. Obviamente que los Cuerpos Legislativos tanto nacionales como provinciales o municipales, ninguno tenían establecido hasta el día de hoy la modalidad de sesión virtual, porque la regla en el Derecho Parlamentario es que los Cuerpos Legislativos sesionan en el órgano natural y que es físico. También es cierto que pueden sesionar fuera del recinto por un hecho determinado, entonces ese actuar afuera está contemplado. En cuanto a este hecho que es la virtualidad y que parece tan novedoso y no lo es tanto en cuanto a cómo el Estado argentino desde hace unos diez años se acrecentó la modalidad virtual, tanto en lo que son los tribunales, en la administración pública, Anses, donde lo virtual se impone cada vez más”, sostuvo Marchiaro. El especialista en Derecho Público ejemplificó lo expuesto, señalando que “cuando comenzó la pandemia, la Corte argentina estableció que en lugar de reunirse físicamente los ministros pueden hacerlo virtualmente y deliberar de este modo y lo que decidan es válido, y por supuesto después se registra en el formato papel y lo propio ha hecho la Legislatura de Mendoza y lo está por concretar la Cámara de Diputados de la Nación”.

Y agregó: “lo que hace el Concejo de Rafaela continuando con su trabajo, es cumplir simplemente con su deber”.



"MAS NECESARIO QUE NUNCA"

Así lo consideró el Dr. Marchiaro, manifestando que “el Poder Legislativo es más necesario que nunca en esta situación, porque recordemos que las medidas que se han decretado en el país, las provincias y los municipios, son medidas muy duras, y es el poder de policía que tiene el Estado para limitar derechos individuales, precisamente para conjurar una situación de excepción como la pandemia. Por eso las medidas necesitan aval y control legislativo”. A su vez el profesional se refirió la legitimidad de los decretos establecidos por el poder Ejecutivo nacional, y dijo que “en general y hasta el día de hoy el 98% de las medidas que adoptó la nación son válidas. Luego hay disposiciones que adoptan municipios y comunas que no son válidas, como por ejemplo los bloqueos absolutos de los caminos de acceso”.