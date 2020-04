Lifschitz, reelecto presidente de la cámara de Diputados Locales 24 de abril de 2020 Redacción Por En una sesión sin precedentes realizada en el Paraninfo, fue ratificado por un nuevo período. El cuerpo continuaba analizando un cambio de reglamento para funcionar de manera virtual y se aprestaba a darle ingreso a proyectos vinculados con el coronavirus.

FOTO PRENSA DIPUTADOS SOCIALISTAS CONTINUAN EN EL CARGO. Miguel Lifschitz, junto a Lucila de Ponti y Jimena Senn, fueron reelectos de manera unánime.

Miguel Lifschitz fue reelecto este jueves por la tarde por unanimidad como presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, en el marco la sesión preparatoria realizada a fin de elegir las autoridades para el próximo período ordinario que comenzará el próximo 1° de mayo. También Lucila de Ponti y Jimena Senn fueron reelectas por unanimidad como vicepresidenta 1° y vicepresidenta 2°, respectivamente.

Tras realizar su juramento, Lifschitz comenzó por agradecer “a todos los diputados y diputadas de los distintos bloques el apoyo unánime para ocupar la Presidencia de la Cámara y para las dos legisladoras que me van a acompañar en la mesa de conducción”. “Vamos a comenzar nuestro primer período ordinario y se abre una etapa nueva con muchos desafíos –señaló-, porque la Legislatura recobra autonomía, puede autogobernarse y definir prioridades y estrategias, poner temas en la agenda política, y debatir leyes de los legisladores o discutir iniciativas del Ejecutivo”. “En este período extraordinario hemos tenido una actividad muy intensa”, afirmó Lifschitz, para luego reconocer “el trabajo de todos los legisladores y legisladoras que integran el cuerpo. La cantidad de proyectos presentados en estos 4 meses no tiene antecedentes y se reflejó en las reuniones de las comisiones y el funcionamiento de la Cámara con más de 9 sesiones extraordinarias realizadas y una presencia muy importante de legisladores”. “Ha sido un tiempo muy complejo, de mucho debate –dijo-, pero hemos estado a la altura, trabajando de manera plural y democrática, y en adelante, nuestra tarea va a estar signada por la pandemia y sus consecuencias. Tendremos que escuchar con mucha atención las demandas de todos los sectores de la sociedad. En momentos como estos, más que nunca, se necesitan mucho diálogo y cooperación entre los tres poderes del Estado, especialmente, entre la Legislatura y el gobierno”, afirmó.

Lifschitz también hizo un reconocimiento “a los trabajadores de la Cámara por la colaboración para todo lo que implicó el traslado para sesionar en otro lugar, para el intenso trabajo que hubo durante el receso administrativo, el período extraordinario y, también para poder funcionar en el marco de la pandemia. Gracias a su apoyo permanente hemos podido funcionar en forma permanente”, destacó.

En un hecho sin precedentes desde la recuperación democrática, 49 legisladores –solo hubo una ausencia-, sesionaron en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en la capital provincial, para poder cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias de la Nación y la Provincia, en el marco de la pandemia producida por el Covid-19. Previamente, legisladores de todos los bloques de la Cámara tomaron la palabra para expresar su apoyo a la reelección de las actuales autoridades.



MAS DECLARACIONES

Joaquín Blanco, del Bloque Socialista-FPCYS, fue el encargado de proponer la reelección de Lifschitz: “Consideramos importante la continuidad de un estilo de conducción que tuvo que ver con una gran labor parlamentaria, ya sea por los fuertes debates políticos que hubo en este tiempo como por la coyuntura que nos toca atravesar debido a la pandemia. Miguel Lifschitz logró que esta cámara funcione y refleje la variedad de voces que la componen. En momentos donde en el país se discute sobre el rol de los parlamentos, Santa Fe es un ejemplo en ese sentido”.

A su turno, Leandro Busatto (Justicialismo) señaló: “Creemos fuertemente en la construcción de consensos y votamos renovando la confianza en las actuales autoridades, apostando a la enorme responsabilidad que tienen de construir consensos en el marco del proceso democrático, con respeto al disenso, a las minorías, a los que piensan diferente. Confiamos en Miguel Lifschitz como hombre de Estado y como par pueda garantizar que todos podamos expresarnos. Ha demostrado en estos cuatro meses, a pesar de las diferencias, que es una persona propensa a escuchar y a construir consensos”.

En términos similares, Juan Cruz Cándido (UCR-FPCyS) afirmó que Lifschitz “ha dado muestras de que está consustanciado con el valor del diálogo y el respeto por las instituciones, y junto con las diputadas De Ponti y Senn tendrán la capacidad de conducción de esta Cámara en circunstancias complejas como las que hoy nos tocan vivir”.

En tanto, Julián Galdeano (UCR-Juntos por el Cambio) destacó “el funcionamiento de esta Cámara en estos 4 meses, que han sido muy complejos. En tiempos donde esta discusión se está dando en otros planos de la vida institucional del país y hay quienes buscan atajos para que las instituciones no funcionen adecuadamente, en la provincia de Santa Fe estamos funcionando y cumpliendo con nuestra obligación. Eso abarca a los 50 legisladores pero también a las autoridades de la Cámara, así que vaya nuestro voto de confianza para ellos en el tiempo que viene”.

Mónica Peralta (GEN) y Carlos del Frade (Frente Social y Popular), entre otros legisladores, también coincidieron en destacar la elección de dos mujeres como autoridades de la Cámara baja, resaltando su capacidad y trayectorias.

De la misma manera se expresaron Oscar Martínez (Frente Renovador), Amalia Granata (Somos Vida), Walter Ghione (Somos Vida y Familia), Agustina Donnet (Igualdad), Ariel Bermúdez (Creo-FPCyS).

Finalizada la sesión preparatoria, se dio inicio a la última sesión extraordinaria de este período y los diputados analizaban un cambio en el reglamento de la Cámara baja para que, mientras dure la pandemia o ante cualquier situación de fuerza mayor que surja en el futuro, pueda funcionar de manera virtual o mixta, es decir, con parte de los legisladores presentes y parte a distancia. Luego los legisladores se aprestaban a darle ingreso a unos 400 iniciativas vinculadas con el coronavirus.